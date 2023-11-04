تشكيل برشلونة – عودة ليفاندوفسكي أساسيا في الهجوم ضد ريال سوسيداد
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 21:39
كتب : FilGoal
أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه الأساسي لمباراة ريال سوسيداد
ويلاقي البلوجرانا نظيره الباسكي بعد قليل في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب ريالي أرينا معقل ريال سوسيداد.
وعاد روبرت ليفاندوفسكي مرة أخرى أساسيا لقيادة هجوم برشلونة بعد عدم الدفع به بشكل أساسي في أربع مباريات متتالية.
ومنذ غياب المهاجم البولندي تمكن الفريق الكتالوني من الفوز في مباراتين وتعادل مرة وخسر الكلاسيكو أمام ريال مدريد.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن
خط الدفاع: رونالد أراوخو – إنييجو مارتينيز – جول كوندي
خط الوسط: جواو كانسيلو – جافي – إلكاي جوندوجان – أليخاندرو بالدي
خط الهجوم: فيرمين لوبيز – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس
✅ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐄𝐒𝐂𝐀𝐋𝐀𝐃𝐎! 🤩
👊 #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/rMTm5X89Gh— FC Barcelona (@fcbarcelona_br) November 4, 2023
ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 19 نقطة.