تشكيل برشلونة – عودة ليفاندوفسكي أساسيا في الهجوم ضد ريال سوسيداد

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه الأساسي لمباراة ريال سوسيداد

ويلاقي البلوجرانا نظيره الباسكي بعد قليل في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب ريالي أرينا معقل ريال سوسيداد.

وعاد روبرت ليفاندوفسكي مرة أخرى أساسيا لقيادة هجوم برشلونة بعد عدم الدفع به بشكل أساسي في أربع مباريات متتالية.

ومنذ غياب المهاجم البولندي تمكن الفريق الكتالوني من الفوز في مباراتين وتعادل مرة وخسر الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو – إنييجو مارتينيز – جول كوندي

خط الوسط: جواو كانسيلو – جافي – إلكاي جوندوجان – أليخاندرو بالدي

خط الهجوم: فيرمين لوبيز – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يأتي ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 19 نقطة.