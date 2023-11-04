الـ 11 بدون هزيمة.. هاتريك كين يحسم الكلاسيكير برباعية لبايرن ضد دورتموند

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ

حسم بايرن ميونيخ كلاسيكير ألمانيا بالفوز على بروسيا دورتموند بأربعة أهداف دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

سجل أهداف بايرن ميونيخ في المباراة كل من هاري كين الذي أحرز هاتريك ودايوت أوباميكانو.

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الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 26 في المركز الثاني خلف باير ليفركوزن المتصدر بفارق نقطتين.

وتوقف رصيد دورتموند عند النقطة الـ 21 في المركز الرابع.

المباراة كانت هي الـ 400 لماركو رويس بقميص بروسيا دورتموند منذ الانضمام للفريق.

وحافظ بايرن على سجله بدون هزيمة ضد دورتموند في آخر 11 مباراة.

هاري كين سجل هاتريك في أول مباراة ضد دورتموند في الكلاسيكير، ووصل لهدفه الـ 15 بالدوري ليكون أول لاعب يسجل هذا العدد من الأهداف في أول 10 جولات بالدوري.

وتصدر كين جدول ترتيب الهدافين ليتخطى جيراسي لاعب شتوتجارت صاحب الـ 14 هدفا.

التشكيل

بدأ بايرن ميونيخ المباراة براعي هجومي، بينما لعب دورتموند بسابيتزير لاعب الغريم السابق.

أحداث المباراة

تقدم بايرن ميونيخ سريعا في الدقيقة الثالثة عن طريق أوباميكانو برأسية مستغلا ركنية نفذها ليروي ساني.

وفي الدقيقة التاسعة أضاف هاري كين الهدف الثاني بعد تمريرة أخرى من ساني أمام المرمى ليسجل أول أهدافه في الكلاسيكير.

بعد بداية الشوط الثاني بأقل من دقيقة كاد جمال موسيالا أن يضيف الهدف الثالث لبايرن بعدما انفرد بالمرمى ولكن جريجوري كوبيل أنقذ فريقه.

وسجل بايرن ميونيخ هدفا لم يحتسب عن طريق موسيالا في الدقيقة الـ 70 بسبب وجود حالة تسلل.

وبعد دقيقتين فقط عاد بايرن للتسجيل عن طريق كين مستغلا تمريرة من كومان داخل منطقة الجزاء ليسدد في الشباك.

وأنهى كين رباعية بايرن ميونيخ بالهدف الثالث له في الدقيقة الـ 93 مستغلا تمريرة من أليكساندر بافلوفيتش لينفرد بالمرمى ويسجل في الشباك.

وسيلعب بايرن ميونيخ مباراته المقبلة في الدوري على ملعب أليانز أرينا ضد هيدينهايم بينما سيحل دورتموند ضيفا على شتوتجارت صاحب المركز الثالث.

بايرن ميونيخ بروسيا دورتموند الدوري الألماني
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