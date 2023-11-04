فوز منتظر منذ 15 عاما.. 45 دقيقة تنصر بلدية المحلة بثلاثية على فاركو

حقق بلدية المحلة أول فوز على له على ملعبه في الدوري المصري منذ ما يزيد عن 15 عاما بالانتصار على فاركو بنتيجة 3-2 في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتقدم بلدية المحلة بثلاثية حسام أشرف وإسلام مرزوق وفيفور أكيم، فيما قلص فاركو الفارق بثنائية شكري نجيب وأحمد شريف.

وتعادل بلدية المحلة وخسر في أول مباراتين له في الدوري الموسم الجاري، ويعود آخر فوز له في الدوري في موسم 2007-08 على الترسانة في الجولة 18 آنذاك.

وبذلك حقق البلدية أول فوز له على ميدانه في الدوري منذ 15 عاما و8 أشهر و8 أيام.

ولأول مرة يسجل البلدية 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في الدوري منذ الفوز على الترسانة بنتيجة 4-3 في موسم 2004-05.

فيما حقق فاركو أسوأ بداية له بعد مرور 6 جولات في الدوري، إذ توقف رصيده عند 4 نقاط وهو أقل رصيد له في تلك المدة خلافا للموسمين الماضيين الذي حقق خلالهما 9 و7 نقاط على الترتيب.

وارتفع رصيد البلدية لـ 8 نقاط في المركز التاسع وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي لم يُحدد موعدها بعد.























































































































التشكيل

قاد حسام أشرف هجوم بلدية المحلة ومن خلفه فيفور أكيم ومحمد أميسي.

بينما اعتمد خالد جلال المدير الفني لفاركو على الثنائي عمرو جمال وسيف تيري في هجوم الفريق.

وصف المباراة

أول الفرص الخطيرة في اللقاء جاءت في الدقيقة 22، ركلة حرة مباشرة نفذها محمد فخري لاعب وسط فاركو مرت بجوار القائم الأيمن للحارس.

وبعد 6 دقائق تحصل أكيم على ركلة جزاء انبرى لها حسام أشرف وسجل في الشباك معلنا هدف التقدم لبلدية المحلة.

ورفع رصيده لـ 5 أهداف في ترتيب هدافي الدوري خلف الأنجولي مابولولو هداف الاتحاد السكندري صاحب الـ 6 أهداف.

وفي الدقيقة 36 أضاف إسلام مرزوق الهدف الثاني مستفيدا من تشتيت خاطئ من أحمد عوض مدافع فاركو.

وكاد سيف تيري أن يقلص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول برأسية لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى أحمد حسين.

وبعد دقيقة واحدة فقط سجل فيفور أكيم هدف البلدية الثالث بتسديدة قوية من الجهة اليمنى من داخل منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم البلدية بـ 3 أهداف دون رد.

في بداية الشوط الثاني دفع خالد جلال بكل من شكري نجيب وأحمد شريف بدلا من عمرو جمال وأحمد عوض على الترتيب.

وفي الدقيقة 57 أعلن مصطفى عثمان حكم اللقاء بعدما يقارب 4 دقائق من المراجعة مع تقنية الفيديو احتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد على محمد عبد الرازق مدافع البلدية.

وسجل شكري نجيب من علامة الجزاء مقلصا الفارق لتصبح النتيجة 3-1.

وسجل محمد أميسي هدفا رابعا في اللقاء لكن ألغي من تقنية الفيديو بسبب وجود لمسة يد في بداية الهجمة في الدقيقة 61.

الدقائق التالية شهدت ضغطا من فاركو بحثا عن تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 76 قلص أحمد شريف الفارق لتصبح النتيجة 3-2 بعدما تابع تسديدة تيري المرتدة من يد الحارس في الشباك.

محاولات فاركو التي وصلت لـ 20 فرصة لم تنتج عنها هدف ثالث يخطف به الفريق نقطة قاتلة لتنتهي المباراة بفوز البلدية 3-2.