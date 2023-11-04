عودة الأحمر للدوري مع تغييرات كولر.. الأهلي يفوز ويزيد أوجاع المقاولون

فاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري التي أقيمت بملعب الفريق الأصفر.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 9 وارتقى إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، ولا يزال متبقي له 3 مباريات مؤجلة بسبب مشاركة الفريق في بطولة الدوري الإفريقي قبل أن يخرج فيها من نصف النهائي.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 2 في المركز الـ17 وقبل الأخير.

ثنائية الأهلي سجلها كل من طاهر محمد ومحمد هاني، وجاء هدف المقاولون بقدم جوزيف أوشايا.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم مجموعة من اللاعبين البدلاء في ظل إراحة عدد كبير من الأساسيين بقرار من مارسيل كولر مدرب الفريق.

تشكيل المقاولون

محاولات الأهلي بدأت مبكرا ووصلت الكرة إلى أنتوني موديست داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع أبعدها قبل أن يسدد في الوقت المناسب.

وسدد إمام عاشور كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بجسد أحد المدافعين واصطدمت في العارضة.

ومرة أخرى وصلت الكرة إلى موديست داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من كريم الدبيس لكنه حاول مراوغة الدفاع ولم يفلح وانتهت الهجمة.

وفي الوقت بدل الضائع وقبل نهاية الشوط الأول نجح طاهر محمد من تسجيل الهدف الأول للأهلي بعد تمريرة من أفشة وتسديدة أرضية على يسار الحارس محمود أبو السعود.

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صديق الأمس يفتتح التسجيل 💥⚽

طاهر محمد طاهر يحرز الهدف الأول للأهلي في شباك المقاولون العرب pic.twitter.com/HXNzXPAmaQ — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 4, 2023

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني استمرت محاولات الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وأجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي تبديل مزدوج بنزول أليو ديانج وكريم فؤاد بدلا من أفشة وأحمد عبد القادر.

ونجح محمد هاني في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 85 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من إمام عاشور.

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جوووووول 💥⚽

محمد هاني يغالط أبو السعود ويضيف الهدف الثاني للأهلي ضد المقاولون pic.twitter.com/kXkQ74oeI4 — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 4, 2023

وغادر إمام عاشور الملعب وشارك بدلا منه بيرسي تاو في الدقيقة 86.

وحصل المقاولون على ركلة جزاء في الدقيقة 88 بعد لمسة يد على البديل أليو ديانج.

وتقدم جوزيف أوشايا لتسديد الكرة وسجل منها هدف المقاولون الوحيد في الدقيقة 88.

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جوووووول 💥⚽

جوزيف أوشايا يقلص الفارق للمقاولون العرب ضد الأهلي من نقطة الجزاء pic.twitter.com/bBd9ffsnaU — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 4, 2023

وبعد الهدف حاول المقاولون الهجوم لإحراز التعادل وطالب الفريق الأصفر باحتساب ركلة جزاء ثانية لكن الحكم إبراهيم نور الدين أشار إلى استمرار اللعب.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف. وذلك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل.

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