زيادة مضاعفة.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 21:09
كتب : حسام نور الدين
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة.
وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:
- زيادة رأس مال شركات الأهلي الثلاث بنسبة 100% وهي: شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية.
ويأتي ذلك تأكيدا على الثقة في دور هذه الشركات لدعم فكرة الاستثمار الرياضي.
- تابع المجلس ملف الإنشاءات في فرع النادي بالشيخ زايد للوقوف على آخر المستجدات، والتأكيد على الانتهاء من هذه الإنشاءات في المواعيد المحددة.
- درس المجلس مجموعة من المقترحات التي وردت من السادة أعضاء الجمعية العمومية، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية المقبلة.
ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 9 نقاط من 3 مباريات في الدوري.
وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة السادسة.
ويلعب الفريق الأحمر مباراة من المؤجلات الثلاث ضد سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء.