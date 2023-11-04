تشكيل نهائي كوبا ليبرتادوريس - كافاني في هجوم بوكا جونيورز.. ومارسيلو وكينو يقودان فلومينينسي

يقود إدينسون كافاني هجوم بوكا جونيورز الأرجنتيني، فيما يبدأ مارسيلو وفيليبي ميلو في دفاع فلومينينسي البرازيلي في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2023.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في النهائي القاري لأمريكا الجنوبية على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو لحسم هوية آخر فريق متأهل لنهائيات كأس العالم للأندية 2023.

ويحرس مرمى بوكا جونيورز سيرخيو روميرو حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق ومنتخب الأرجنتين.

فيما يشهد تشكيل فلومينينسي مشاركة كينو لاعب بيراميدز السابق أساسيا وفي الهجوم خيرمان كانو هداف البطولة برصيد 11 هدفا.

ويتواجد فابيو الحارس البالغ 43 عاما في حراسة مرمى الفريق البرازيلي وهو الذي توج بلقب كأس العالم للناشئين عام 1997 والتي أقيمت في مصر آنذاك.

وجاء تشكيل بوكا جونيورز:

حراسة المرمى: سيرخيو روميرو

الدفاع: فرانك فابرا – نيكولاس فالنتيني – خورخي فيجال – لويس أدفينكولا

الوسط: فالنتين باركو – إيزيكيل فيرنانديز – بول فيرنانديز – كريستيان ميدينا

الهجوم: ميجيل ميرينتيل – إدينسون كافاني

فيما جاء تشكيل فلومينينسي:

حراسة المرمى: فابيو

الدفاع: مارسيلو – فيليبي ميلو – نينو – صامويل أكسافير

الوسط: أندري – ماتيوس مارتينيلي

أمامهما: كينو – جانسو – جون أرياس

الهجوم: خيرمان كانو

ويأمل بوكا جونيورز في تحقيق اللقب السابع في تاريخه ليصبح في صدارة الأكثر فريق تتويجا باللقب بالتساوي مع إنديبنديتي فيما يسعى فلومينينسي للفوز بلقبه الأول تاريخيا.