تريزيجيه يعود ويشارك في فوز مثير لطرابزون على فنربخشة

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 20:52

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه

حقق طرابزون سبور الفوز على فنربخشة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير في الجولة الـ 11 من الدوري التركي.

المباراة شهدت عودة محمود حسن "تريزيجيه" للمشاركة مع طرابزون بعد أن غاب عن المباراة الماضية بسبب الإصابة.

الفوز رفع رصيد طرابزون للنقطة الـ 19 في المركز الرابع بفارق نقطو عن أضنة ديميرسبور، بينما توقف رصيد فنربخشة عند النقطة الـ 30 في المركز الثاني بفارق نقطة عن جالاتاسراي المتصدر.

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تقدم طرابزون بالهدف الأول عن طريق باول أونواتشو في الدقيقة العاشرة مستغلا تمريرة من إدين فيسكا.

وبعد بداية الشوط الثاني سجل بيرات أبيريك الهدف الثاني لطراوبزون.

وبعد دقيقة أخرى أضاف نيكولاس بيبي الهدف الثالث بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وقلص دوسان تاديتش النتيجة لفنربخشة في الدقيقة الـ 61 من ركلة جزاء.

وشارك تريزيجيه في المباراة بالدقيقة الـ 62 بعد دخوله كبديل لبيبي.

وتعرض إسماعيل يوكسك لاعب فنربخشة للطرد بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الـ 78.

وفي الدقيقة الـ 94 سجل تاديتش هدفا جديدا من ركلة جزاء.

وصنع تريزيجيه الهدف الرابع لطرابزون قبل أن يلغى بسبب وجود حالة تسلل.

محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي
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