أكي: لهذا السبب جوارديولا لا يكون سعيدا.. دوكو يريد المراوغة حتى في التدريبات

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 20:32

كتب : FilGoal

ناثان أكي

كشف ناثان أكي مدافع مانشستر سيتي عن سبب عدم سعادة مدربه بيب جوارديولا بشكل دائم، ومدح جيريمي دوكو جناح الفريق.

وفاز مانشستر سيتي على نظيره بورنموث 6-1 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال أكي لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "نريد أن نكمل ما نفعله دائما، لعبنا مباراة جيدة في الأسبوع الماضي، لكن بطولة الدوري تمضي ويجب أن نواصل الفوز".

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وأضاف: "توقعنا أن بورنموث سيلعب بأربعة مدافعين كما كانوا يلعبون دائما طوال الموسم الحالي، لكن اليوم لعبوا بخمسة مدافعين".

وتابع: "الأمر يكمن في البحث عن المساحات، دوكو كان رائعا، في بعض الأحيان تحتاج إلى الجودة الفردية لتفتح المباراة وهو فعل ذلك".

وواصل: "يتسم دوكو بالشخصية والعمل الجاد فهو شاب جيد، لم يكن خجولا في إظهار إمكانياته، يريد مراوغة الجميع حتى في التدريبات، من الصعب مراقبته، سيكون مهما خلال الموسم الجاري".

وأتم: "يجب أن نتطور دائما، بيب جوارديولا لا يكون سعيدا أو راضيا أبدا، لذلك يجب أن نواصل العمل والتطور".

وسجل دوكو هدفا وصنع أربعة آخرين وأصبح البلجيكي أصغر لاعب بتاريخ الدوري الإنجليزي يشارك في 5 أهداف بمباراة واحدة بعمر 21 عاما و161 يوما.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 27 في صدارة جدول الترتيب مؤقتا بفارق نقطة عن توتنام صاحب المركز الثاني، بينما توقف بورنموث عند 6 نقاط في المركز الـ 17.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة يانج بويز السويسري في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وسيلتقي الأحد المقبل مع تشيلسي في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

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