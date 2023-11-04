مرموش: أعمل من أجل تطوير مهارتي.. واستوعبنا فكرة المدرب

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 20:30

كتب : FilGoal

عمر مرموش

شدد عمر مرموش هداف إينتراخت فرانكفورت الألماني على عمله من أجل التطور والتحسن.

ووصل مرموش لهدفه العاشر الموسم الجاري في جميع المسابقات بعدما سجل ثنائية في فوز فريقه على يونيون برلين في الدوري الألماني.

وصرّح الدولي المصري في تصريحات نقلها موقع sge4ever: "أعمل من أجل تطوير مهارتي، وأواصل التحسن من أجل الفريق".

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وأكمل "الآن استوعبنا الآن فكرة المدرب، وأعتقد أن الفريق يساعدني كثيرا في تسجيل الأهداف".

وحقق المهاجم المصري رقما قياسيا شخصيا لأول مرة في مسيرته فتمكن من تسجيل ثنائية في مباراتين على التوالي مع الفريق الأول لكل الأندية التي لعب لها.

فعلها سابقا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع الفريق الثاني لفولفسبورج فسجل ثنائية ضد فيردر بريمين ونوردرشتيت.

وأحرز مرموش في المباراة الماضية ثنائية في شباك بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

بذلك يصل مرموش إلى 6 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم في 10 مباريات.

وهو هدفه العاشر عموما في جميع المسابقات في 16 مباراة، حيث سجل 3 أهداف في دوري المؤتمر، وهدفا في كأس ألمانيا.

وإليكم ما قدمه عمر مرموش في المباراة:

دقائق لعب: 74

أهداف: 2

الأهداف المتوقعة: 0.77

صناعة الأهداف المتوقعة: 0.02

تسديد على المرمى: 2

المراوغات الناجحة: 0 من 4

لمس الكرة: 42

التمريرات الصحيحة: 18 من 22 (82%)

الصراعات الثنائية: 2 من 8

الصراعات الهوائية: 3 من 4

خسر الاستحواذ على الكرة: 14

ويحتل فرانكفورت المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة.

الدوري الألماني فرانكفورت عمر مرموش
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