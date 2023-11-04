علاء عبد العال: الجونة كان الأفضل.. الداخلية بيتي ولكني مدرب محترف

تحدث علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن فوزه على الداخلية فريقه السابق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد العال في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الجونة: "حققنا فوزا مهما على فريق الداخلية في ملعبنا وهو الفوز الثاني على التوالي".

وأضاف "قدمنا مباراة جيدة حتى وإن تعرضنا للضغط في بعض الفترات".

وأوضح "في المجمل كنا الأكثر خطورة وأهدرنا فرص أكثر وسجلنا هدفين".

وتابع عبد العال "أحيي اللاعبين على أدائهم. الفوز كان مهما للغاية".

وواصل "الداخلية بيتي وحققت معه إنجازا كبيرا بالبقاء في الدوري خلال الموسم الماضي. أقول لهم حظ أفضل".

واختتم "في النهاية أنا مدرب محترف أعمل لصالح المكان الذي أتولى قيادته".

كلمة المدير الفني الكابتن علاء عبدالعال بعد الفوز على الداخلية في مباراة اليوم⭐️⚽️ pic.twitter.com/B7X04Iz8gb — El Gouna FC (@GounaFC) November 4, 2023

وزاد علاء عبد العال المدير الفني لـ الجونة من أوجاع الداخلية بالفوز بنتيجة 2-0 في الجولة السادسة من الدوري المصري على استاد خالد بشارة.

سجل ثنائية الجونة: أحمد بلحاج وجبريل شيكودي.

علاء عبد العال أكثر مدرب قاد الداخلية في الدوري من قبل وآخرها الموسم الماضي استغل تعثر الفريق وانتصر بثنائية محققا فوزه الثاني على التوالي.

ولأول مرة يفوز علاء عبد العال على الداخلية حيث واجه الفريق من قبل مرتين خسر مع إنبي وتعادل سلبيا مع طلائع الجيش.

وارتقى الجونة للمركز السابع برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

فيما توقف رصيد الداخلية عند 4 نقاط ودون فوز في آخر 5 جولات في المركز السادس عشر.