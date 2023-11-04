الهدف الأول منذ 4 أشهر وآخر 3 باسمه.. طاهر محمد طاهر يواصل فرض الهيمنة على المقاولون
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 20:05
كتب : FilGoal
سجل طاهر محمد طاهر هدفا لصالح الأهلي في شباك المقاولون العرب بمباراة الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.
الهدف هو الأول لجناح النادي الأحمر منذ 16 يوليو الماضي، والذي كان أمام المقاولون العرب أيضا.
كان ذلك في مباراة الجولة 34 من الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الأهلي 4-1.
هدف طاهر من ركلة جزاء كان الرابع في المباراة، وهو آخر هدف للأهلي في شباك المقاولون، أما السابق له فقد كان هدفه أيضا.
هدف الأهلي الثالث في المباراة سجله طاهر وأتى بتسديدة من قدمه اليسرى، الأمر الذي يعني أنه سجل آخر 3 أهداف للشياطين الحمر أمام المقاولون.
وكان طاهر -26 عاما- قد انتقل إلى الأهلي قادما من المقاولون العرب في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2020.
نرشح لكم
مدير كرة بلدية المحلة: ما حققه الفريق في الدوري حتى الآن يحسب للمدرب واللاعبين محمود وادي: الوضع صعب في غزة.. ومشاركتي تسعد أهلي هناك مؤتمر كولر: لم أكن أعرف كيف ستكون ردة فعلي إذا لم نفز.. والأخطاء وقلة التركيز تتكرر شوقي غريب: لا نستحق الخسارة أمام الأهلي.. ولن أقيم الحكم الأول في مصر فوز منتظر منذ 15 عاما.. 45 دقيقة تنصر بلدية المحلة بثلاثية على فاركو عودة الأحمر للدوري مع تغييرات كولر.. الأهلي يفوز ويزيد أوجاع المقاولون زيادة مضاعفة.. تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي علاء عبد العال: الجونة كان الأفضل.. الداخلية بيتي ولكني مدرب محترف