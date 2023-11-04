الهدف الأول منذ 4 أشهر وآخر 3 باسمه.. طاهر محمد طاهر يواصل فرض الهيمنة على المقاولون

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 20:05

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون العرب - طاهر محمد

سجل طاهر محمد طاهر هدفا لصالح الأهلي في شباك المقاولون العرب بمباراة الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

الهدف هو الأول لجناح النادي الأحمر منذ 16 يوليو الماضي، والذي كان أمام المقاولون العرب أيضا.

كان ذلك في مباراة الجولة 34 من الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز الأهلي 4-1.

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هدف طاهر من ركلة جزاء كان الرابع في المباراة، وهو آخر هدف للأهلي في شباك المقاولون، أما السابق له فقد كان هدفه أيضا.

هدف الأهلي الثالث في المباراة سجله طاهر وأتى بتسديدة من قدمه اليسرى، الأمر الذي يعني أنه سجل آخر 3 أهداف للشياطين الحمر أمام المقاولون.

وكان طاهر -26 عاما- قد انتقل إلى الأهلي قادما من المقاولون العرب في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2020.

الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري طاهر محمد طاهر
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