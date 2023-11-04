الدوري الإنجليزي - فوز شيفيلد الأول وهدفين ذاتيين وعودة بالاس في الجولة الـ11

لُعبت أربع مباريات في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي في نفس التوقيت اليوم السبت.

بخلاف مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث، فواجه برينتفورد نظيره وست هام، وبيرنلي ضد كريستال بالاس، وبرايتون ضد إيفرتون، وشيفيلد ضد ولفرهامبتون.

برينتفورد × وست هام

فاز برينتفورد على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحقق الفوز الثالث على التوالي له.

وسجل أهداف برينتفورد كل من نيل موباي وكونستانتينوس مافروبانوس كهدف ذاتي وناثان كولينس.

بينما سجل هدفين وست هام محمد قدوس وجارود بوين.

سجل موباي الهدف الأول لبرينتفورد في الدقيقة 11 بعد رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتعادل قدوس لوست هام في الدقيقة 19 بعد تسديدة قوية يسار المرمى.

وتقدم بوين للشواكيش في الدقيقة 26 بعد ارتداد الكرة له من مدافع برينتفورد ليسجلها في شباك مارك فليكين حارس مرمى برينتفورد.

وتعادل مافروبانوس لبرينتفورد بعد تسجيله هدف ذاتي في الدقيقة 55.

كولينس سجل هدف الفوز لبرينتفورد في الدقيقة 69 برأسية على يسار مرمى ألفونسو أريولا حارس وست هام.

بهذا الفوز ارتفع رصيد برينتفورد للنقطة الـ16 في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد وست هام عند النقطة الـ14 في المركز الـ11.

برايتون × إيفرتون

تعادل برايتون مع إيفرتون بهدف لكل فريق.

تقدم إيفرتون سريعا في النتيجة في الدقيقة السابعة عن طريق فيتالي ميكولينكو بعد استغلاله لخطأ مدافع برايتون واستخلاصه للكرة وتسديده للكرة على يسار بارت فيربروجين حارس مرمى برايتون.

سجل برايتون هدف التعادل في الدقيقة 14 من لويس دانك بعد تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء، لكن بعد الحكم لتقنية الفيديو قرر إلغاء الهدف.

تعادل أشلي يونج لاعب إيفرتون لبرايتون بعد تسجيله بالخطأ في مرماه في الدقيقة 84، حاول أن يمنع الكرة من الوصول لمنطقة الجزاء بعد عرضية من لاعب برايتون ولكن بدلا من ذلك حول الكرة إلى مرماه.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الفريقين نقطة واحدة، فوصل برايتون للنقطة الـ18 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، كذلك وصل إيفرتون للنقطة الـ11 في المركز الـ15.

بيرنلي × كريستال بالاس

عاد كريستال بالاس إلى تحقيق الفوز مرة أخرى على بيرنلي بهدفين دون رد، بعد ثلاث مباريات متتالية لا يعرف الانتصار إذ تعادل مرة وخسر مرتين.

أحرز جيفري شلوب الهدف الأول لكريستال بالاس في الدقيقة 22 بعد حصوله الكرة قبل ثنائي دفاع بيرنلي وسدد الكرة على يسار المرمى.

وضاعف تيريك ميتشيل النتيجة في الدقيقة 94 بعدما سدد الكرة من داخل الـ18 على يمين المرمى.

رفع كريستال بالاس رصيده ليصل للنقطة الـ15 في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الرابعة في المركز الـ19 أي قبل الأخير.

شيفيلد يونايتد × ولفرهامبتون

تمكن شيفيلد يونايتد من تحقيق أول فوز له في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري بعد الانتصار على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

وكان شيفيلد هو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتمكن من تحقيق أي فوز، بذلك تكون جميع الفرق حققت فوزا واحدا على الأقل حتى الآن.

افتتح كاميرون أرشر الهدف الأول لشيفيلد في الدقيقة 72 بعد تسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء.

وتعادل جان رينسر بيليجارد لولفرهامبتون في الدقيقة 89 بعد ارتداد الكرة من دفاع شيفيلد ووصلت له الكرة وسدد في المرمى.

وظهر أوليفير نوروود لاعب شيفيلد في الوقت القاتل في الدقيقة 100 ليسجل ضربة جزاء ويعطي لفريقه الفوز الأول وثلاث نقاط في الوقت بدلا من الضائع.

بهذا الانتصار رفع شيفيلد رصيده للنقطة الرابعة في مركز قبل الأخير، بينما توقفت نقاط ولفرهامبتون عند النقطة الـ12 في المركز الـ13.