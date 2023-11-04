انتهت كلاسيكير ألمانيا - دورتموند (0)-(4) بايرن

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

يوسوفا موكوكو و أوباميكانو - دورتموند × بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
انفجار دوكو وهالاند بلا هدف.. مانشستر سيتي يضرب بورنموث بسداسية ثنائية ورقم قياسي شخصي.. ماذا قدم مرموش مع فرانكفورت ضد يونيون برلين انتهت الدوري المصري - المقاولون (1)-(2) الأهلي.. فوز الأحمر

نهاية المباراة

ق93. جوووول الرابع لبايرن عن طريق هاري كين ليكمل الهاتريك.

ق72. جوووول ثالث لبايرن ميونيخ عن طريق هاري كين بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء.

ق70. هدف غير محتسب لبايرن ميونيخ عن طريق موسيالا بسبب وجود كين في وضعية تسلل.

ق46. جريجوري كوبيل ينقذ انفراد من جمال موسيالا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق9. جووووول الثاني لبايرن ميونيخ عن طريق هاري كين بعد عرضية من ساني.

ق3. جووووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق أوباميكانو برأسية مستغلا ركنية نفذها ليروي ساني.

بداية المباراة بعد قليل

بايرن ميونيخ بروسيا دورتموند الدوري الألماني
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(0) برشلونة أفلت من 3 كمائن تحكيمية.. نيوكاسل يُسقط أرسنال بهدف مثير للجدل تشكيل برشلونة – عودة ليفاندوفسكي أساسيا في الهجوم ضد ريال سوسيداد الـ 11 بدون هزيمة.. هاتريك كين يحسم الكلاسيكير برباعية لبايرن ضد دورتموند تريزيجيه يعود ويشارك في فوز مثير لطرابزون على فنربخشة أكي: لهذا السبب جوارديولا لا يكون سعيدا.. دوكو يريد المراوغة حتى في التدريبات الدوري الإنجليزي - فوز شيفيلد الأول وهدفين ذاتيين وعودة بالاس في الجولة الـ11 مرموش: أعمل من أجل تطوير مهارتي.. واستوعبنا فكرة المدرب
أخر الأخبار
مؤتمر كولر: لم أكن أعرف كيف ستكون ردة فعلي إذا لم نفز.. والأخطاء وقلة التركيز تتكرر 6 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(0) برشلونة 10 دقيقة | الدوري الإسباني
شوقي غريب: لا نستحق الخسارة أمام الأهلي.. ولن أقيم الحكم الأول في مصر 12 دقيقة | الدوري المصري
مباشر نهائي كوبا ليبرتادوريس - بوكا جونيورز يواجه فلومينينسي 14 دقيقة | أمريكا
أفلت من 3 كمائن تحكيمية.. نيوكاسل يُسقط أرسنال بهدف مثير للجدل 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة – عودة ليفاندوفسكي أساسيا في الهجوم ضد ريال سوسيداد 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
الـ 11 بدون هزيمة.. هاتريك كين يحسم الكلاسيكير برباعية لبايرن ضد دورتموند 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
فوز منتظر منذ 15 عاما.. 45 دقيقة تنصر بلدية المحلة بثلاثية على فاركو 39 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 3 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول