انتهت كلاسيكير ألمانيا - دورتموند (0)-(4) بايرن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

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نهاية المباراة

ق93. جوووول الرابع لبايرن عن طريق هاري كين ليكمل الهاتريك.

ق72. جوووول ثالث لبايرن ميونيخ عن طريق هاري كين بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء.

ق70. هدف غير محتسب لبايرن ميونيخ عن طريق موسيالا بسبب وجود كين في وضعية تسلل.

ق46. جريجوري كوبيل ينقذ انفراد من جمال موسيالا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق9. جووووول الثاني لبايرن ميونيخ عن طريق هاري كين بعد عرضية من ساني.

ق3. جووووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق أوباميكانو برأسية مستغلا ركنية نفذها ليروي ساني.

بداية المباراة بعد قليل