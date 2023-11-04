انتهت كلاسيكير ألمانيا - دورتموند (0)-(4) بايرن
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 19:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق93. جوووول الرابع لبايرن عن طريق هاري كين ليكمل الهاتريك.
ق72. جوووول ثالث لبايرن ميونيخ عن طريق هاري كين بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء.
ق70. هدف غير محتسب لبايرن ميونيخ عن طريق موسيالا بسبب وجود كين في وضعية تسلل.
ق46. جريجوري كوبيل ينقذ انفراد من جمال موسيالا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق9. جووووول الثاني لبايرن ميونيخ عن طريق هاري كين بعد عرضية من ساني.
ق3. جووووول أول لبايرن ميونيخ عن طريق أوباميكانو برأسية مستغلا ركنية نفذها ليروي ساني.
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني - ريال سوسيداد (0)-(0) برشلونة أفلت من 3 كمائن تحكيمية.. نيوكاسل يُسقط أرسنال بهدف مثير للجدل تشكيل برشلونة – عودة ليفاندوفسكي أساسيا في الهجوم ضد ريال سوسيداد الـ 11 بدون هزيمة.. هاتريك كين يحسم الكلاسيكير برباعية لبايرن ضد دورتموند تريزيجيه يعود ويشارك في فوز مثير لطرابزون على فنربخشة أكي: لهذا السبب جوارديولا لا يكون سعيدا.. دوكو يريد المراوغة حتى في التدريبات الدوري الإنجليزي - فوز شيفيلد الأول وهدفين ذاتيين وعودة بالاس في الجولة الـ11 مرموش: أعمل من أجل تطوير مهارتي.. واستوعبنا فكرة المدرب