ثنائية ورقم قياسي شخصي.. ماذا قدم مرموش مع فرانكفورت ضد يونيون برلين

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 19:17

كتب : FilGoal

عمر مرموش

شارك عمر مرموش مع فريقه آينتراخت فرانكفورت لمدة 74 دقيقة ضد يونيون برلين في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وفاز فرانكفورت بثلاثة أهداف دون رد على يونيون برلين.

وحقق المهاجم المصري رقما قياسيا شخصيا لأول مرة في مسيرته فتمكن من تسجيل ثنائية في مباراتين على التوالي مع الفريق الأول لكل الأندية التي لعب لها.

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فعلها سابقا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مع الفريق الثاني لفولفسبورج فسجل ثنائية ضد فيردر بريمين ونوردرشتيت.

وأحرز مرموش في المباراة الماضية ثنائية في شباك بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

بذلك يصل مرموش إلى 6 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم في 10 مباريات.

وهو هدفه العاشر عموما في جميع المسابقات في 16 مباراة، حيث سجل 3 أهداف في دوري المؤتمر، وهدفا في كأس ألمانيا.

وإليكم ما قدمه عمر مرموش في المباراة:

دقائق لعب: 74

أهداف: 2

الأهداف المتوقعة: 0.77

صناعة الأهداف المتوقعة: 0.02

تسديد على المرمى: 2

المراوغات الناجحة: 0 من 4

لمس الكرة: 42

التمريرات الصحيحة: 18 من 22 (82%)

الصراعات الثنائية: 2 من 8

الصراعات الهوائية: 3 من 4

خسر الاستحواذ على الكرة: 14

ويحتل فرانكفورت المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة.

فرانكفورت الدوري الألماني عمر مرموش يونيون برلين
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