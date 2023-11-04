انتهت الدوري المصري - بلدية المحلة (3) (2) فاركو.. فوز مثير

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

حسام أشرف - بلدية المحلة - فاركو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة وفاركو في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط من 4 مباريات وله لقاء مؤجل ضد الأهلي لم يتحدد موعده بعد.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 76: جووول تقليص الفارق.. أحمد شريف يسجل هدف فاركو الثاني في متابعة لتسديدة سيف تيري التي ارتدت من الحارس

ق ق 63: تقنية الفيديو تلغي الهدف الرابع بسبب لمسة يد في بداية الهجمة

ق 61: جووول الرااابع.. محمد أميسي يسجل الهدف الرابع للبلدية بتسديدة من الجهة اليسرى من منطقة الجزاء

ق 58: شكري نجيب يسجل هدف تقليص الفارق لفاركو من ركلة جزاء

ق 53: مطالبات بركلة جزاء لصالح فاركو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+4: جووول الثااالث.. فيفور أكيم يسجل الثالث

ق 45+3: رأسية سيف تيري ترتطم بالقائم الأيسر.

ق 36: جووول الثاااني.. إسلام مرزوق يسجل الثاني مستفيدا من خطأ أحمد عوض في التشتيت

ق 30: جوووول أووول.. حسام أشرف يسجل من علامة الجزاء

ق 28: ضربة جزاء لبلدية المحلة تحصل على فيفور أكيم

ق 22: ركلة حرة مباشرة من محمد فخري تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

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