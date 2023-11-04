تشكيل الكلاسيكير - كين وثلاثي هجومي لبايرن.. وسابيتزير يواجه فريقه القديم

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

أعلن كل من إدين تيرزيتش مدرب بروسيا دورتموند وتوماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على دورتموند على ملعب سينجال إيدونا بارك في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ويلعب دورتموند بثنائي في خط الهجوم مكون من نيكلاس فولكروج ودونيل مالين، كما يلعب سابيتزير مع دورتموند لأول مرة ضد بايرن من الرحيب بنهاية الموسم إلى دورتموند.

أخبار متعلقة:
الثنائية الثانية تواليا ورقم قياسي.. مرموش يسجل في فوز فرانكفورت على يونيون برلين تين هاج: الفوز في الوقت القاتل دائما رائع ولكن تشكيل المقاولون - مامادو نياس يقود الهجوم وحيدا أمام الأهلي علاء عبد العال يزيد أوجاع الداخلية بثاني انتصاراته مع الجونة

وجاء تشكيل دورتموند كالتالي:

الحارس: جريجوري كوبيل.

الدفاع: جوليان رييرسون – ماتس هوملز – نيكو شلوتيربيك – ماريوس وولف.

الوسط: ماركو رويس - صالح أوزكان – مارسيل سابيتزير – جوليان براندت.

الهجوم: نيكلاس فولكروج – دونيل مالين.

ويقود نصير مرزاوي تشكيل بايرن ميونيخ، كما يلعب هاري كين الكلاسيكير الأول له منذ الانضمام للفريق.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

الحارس: مانويل نوير.

الدفاع: نصير مزراوي – دايوت أوباميكانو – كيم مين جاي – ألفونسو دافيز.

الوسط: كونراد لايمير – ليون جوريتسكا.

أمامهما: كينجسلي كومان – جمال موسيالا – ليروي ساني.

الهجوم: هاري كين.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول الترتيب بريد 23 نقطة وبفارق 5 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، بينما يحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

بايرن ميونيخ دورتموند الدوري الألماني الكلاسيكير
نرشح لكم
جوارديولا: هذه تفاصيل إصابة هالاند.. وما فعله برناردو يشبه ميسي مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) أرسنال.. محاولات مستمرة مباشر كلاسيكير ألمانيا - دورتموند (0)-(2) بايرن.. جووول هاري كين يسجل ثنائية ورقم قياسي شخصي.. ماذا قدم مرموش مع فرانكفورت ضد يونيون برلين تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وهافيرتز يعوض أوديجارد أمام نيوكاسل تين هاج: الفوز في الوقت القاتل دائما رائع ولكن الثنائية الثانية تواليا ورقم قياسي.. مرموش يسجل في فوز فرانكفورت على يونيون برلين بيان حاسم من ريال مدريد بشأن مبابي
أخر الأخبار
الهدف الأول منذ 4 أشهر وآخر 3 باسمه.. طاهر محمد طاهر يواصل فرض الهيمنة على المقاولون 5 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: هذه تفاصيل إصابة هالاند.. وما فعله برناردو يشبه ميسي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (0)-(0) أرسنال.. محاولات مستمرة 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كلاسيكير ألمانيا - دورتموند (0)-(2) بايرن.. جووول هاري كين يسجل 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثنائية ورقم قياسي شخصي.. ماذا قدم مرموش مع فرانكفورت ضد يونيون برلين 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
انفجار دوكو وهالاند بلا هدف.. مانشستر سيتي يضرب بورنموث بسداسية ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (3) (0) فاركو.. بداية الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - المقاولون (0)-(1) الأهلي.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 3 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول