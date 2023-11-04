تشكيل الكلاسيكير - كين وثلاثي هجومي لبايرن.. وسابيتزير يواجه فريقه القديم

أعلن كل من إدين تيرزيتش مدرب بروسيا دورتموند وتوماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويحل بايرن ميونيخ ضيفا على دورتموند على ملعب سينجال إيدونا بارك في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ويلعب دورتموند بثنائي في خط الهجوم مكون من نيكلاس فولكروج ودونيل مالين، كما يلعب سابيتزير مع دورتموند لأول مرة ضد بايرن من الرحيب بنهاية الموسم إلى دورتموند.

وجاء تشكيل دورتموند كالتالي:

الحارس: جريجوري كوبيل.

الدفاع: جوليان رييرسون – ماتس هوملز – نيكو شلوتيربيك – ماريوس وولف.

الوسط: ماركو رويس - صالح أوزكان – مارسيل سابيتزير – جوليان براندت.

الهجوم: نيكلاس فولكروج – دونيل مالين.

ويقود نصير مرزاوي تشكيل بايرن ميونيخ، كما يلعب هاري كين الكلاسيكير الأول له منذ الانضمام للفريق.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ كالتالي:

الحارس: مانويل نوير.

الدفاع: نصير مزراوي – دايوت أوباميكانو – كيم مين جاي – ألفونسو دافيز.

الوسط: كونراد لايمير – ليون جوريتسكا.

أمامهما: كينجسلي كومان – جمال موسيالا – ليروي ساني.

الهجوم: هاري كين.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول الترتيب بريد 23 نقطة وبفارق 5 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر، بينما يحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 21 نقطة.