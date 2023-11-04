تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وهافيرتز يعوض أوديجارد أمام نيوكاسل
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 18:42
كتب : FilGoal
أعلن ميكيل أرتيتا عن تشكيل فريقه لمواجهة نيوكاسل يونايتد في ختام منافسات السبت الكروي للجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويغيب جابرييل جيسوس ومارتن أوديجارد عن الفريق اللندني، بينما يتواجد محمد النني على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل الجانرز كالتالي:
حراسة المرمى: دافيد رايا
خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالايش - تاكيهيرو تومياسو
خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - كاي هافيرتز
خط الهجوم: بوكايو ساكا - إدوارد نكيتياه - جابرييل مارتينيلي
أما عن تشكيل نيوكاسل فجاء كالتالي:
حراسة المرمى: نيك بوب
خط الدفاع: كيران تريبيير - فابيان شار - جمال لاسيليس - دان بيرن
خط الوسط: برونو جيماريش - شين لونجستاف - جولينتون
خط الهجوم: ميجيل ألميرون - كالوم ويلسون - أنتوني جوردون
ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 24 نقطة، فيما يأتي نيوكاسل سابعا برصيد 17 نقطة.