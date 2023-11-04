تشكيل المقاولون - مامادو نياس يقود الهجوم وحيدا أمام الأهلي
السبت، 04 نوفمبر 2023 - 18:23
كتب : FilGoal
أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري.
ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 6 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب الفريق الأصفر.
وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي:
المرمى: محمود أبو السعود
الدفاع: أحمد علاء - لؤي وائل –- فاروقا نور الدين
الوسط: عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب - جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي
الهجوم: أحمد فوزي - مامادو نياس – عمار حمدي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
عامر عامر - أمير عابد – عماد الدين بو بكر – إسلام عبد النعيم – محمد هاني – الحبيب أحمد – أحمد عيد "تمساح" – محمود وادي – مهند محمد
الأهلي يحتل المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويأتي المقاولون في المركز الـ17 بنقطتين فقط.
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