تشكيل المقاولون - مامادو نياس يقود الهجوم وحيدا أمام الأهلي

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 6 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب الفريق الأصفر.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالآتي:

المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أحمد علاء - لؤي وائل –- فاروقا نور الدين

الوسط: عبد الرحمن خالد – محمد شوقي غريب - جوزيف أوشايا - أحمد الشيمي

الهجوم: أحمد فوزي - مامادو نياس – عمار حمدي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

عامر عامر - أمير عابد – عماد الدين بو بكر – إسلام عبد النعيم – محمد هاني – الحبيب أحمد – أحمد عيد "تمساح" – محمود وادي – مهند محمد

الأهلي يحتل المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويأتي المقاولون في المركز الـ17 بنقطتين فقط.