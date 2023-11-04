الثنائية الثانية تواليا ورقم قياسي.. مرموش يسجل في فوز فرانكفورت على يونيون برلين

فاز آينتراخت فرانكفورت على نظيره يونيون برلين بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل عمر مرموش هدفين وشارك لمدة 74 دقيقة في اللقاء، بينما أضاف إجناسيو فيري خوليا الهدف الثالث.

وللمرة الثانية على التوالي يسجل المهاجم المصري ثنائية لفريقه، ففي المباراة الماضية سجل ثنائية في شباك بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

وحقق مرموش رقما قياسيا شخصيا لأول مرة في مسيرته فتمكن من تسجيل ثنائية في مباراتين على التوالي مع الفريق الأول لكل الأندية التي لعب لها.

لكن فعلها مرموش سابقا مع الفريق الثاني لفولفسبورج فسجل ثنائية ضد فيردر بريمين ونوردرشتيت.

أحرز مرموش الهدف الأول سريعا ففي الدقيقة الثانية سدد كرة أرضية داخل منطقة الجزاء وسكنت شباك يونيون برلين.

وضاعف صاحب الـ24 عاما النتيجة بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في مرمى فريدريك رونو حارس مرمى يونيون برلين.

وخرج مرموش في الدقيقة 74 ودخل خوليا بدلا منه، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الـ82 بعد انفراد برونو.

بهذا الفوز ارتفع نقاط فرانكفورت للنقطة الـ17 في المركز السابع في جدول ترتيب بوندسليجا.

بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة السادسة في المركز الـ16.

بذلك يصل مرموش إلى 6 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم في 10 مباريات.

وهو هدفه العاشر عموما في جميع المسابقات في 16 مباراة، حيث سجل 3 أهداف في دوري المؤتمر، وهدفا في كأس ألمانيا.