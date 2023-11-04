علاء عبد العال يزيد أوجاع الداخلية بثاني انتصاراته مع الجونة

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 18:21

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

زاد علاء عبد العال المدير الفني لـ الجونة من أوجاع الداخلية بالفوز بنتيجة 2-0 في الجولة السادسة من الدوري المصري على استاد خالد بشارة.

سجل ثنائية الجونة: أحمد بلحاج وجبريل شيكودي.

علاء عبد العال أكثر مدرب قاد الداخلية في الدوري من قبل وآخرها الموسم الماضي استغل تعثر الفريق وانتصر بثنائية محققا فوزه الثاني على التوالي.

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ولأول مرة يفوز علاء عبد العال على الداخلية حيث واجه الفريق من قبل مرتين خسر مع إنبي وتعادل سلبيا مع طلائع الجيش.

وارتقى الجونة للمركز السابع برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي.

فيما توقف رصيد الداخلية عند 4 نقاط ودون فوز في آخر 5 جولات في المركز السادس عشر.

التشكيل

قاد الثنائي أحمد سيد غريب وأنس شندي هجوم الداخلية.

في المقابل اعتمد علاء عبد العال مدرب الجونة على المغربي أحمد بلحاج هداف فريقه في الجناح.

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وصف المباراة

في الدقيقة 17 انفرد أحمد سيد غريب وسدد كرة قوية أبعدها أحمد حسام مدافع الجونة من أمام المرمى ببراعة.

وبعد دقيقتين احتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها بلحاج وسددها على يسار الزنفلي في الشباك.

ورفع المغربي رصيده لـ 5 أهداف في المركز الثاني بترتيب الهدافين بالتساوي مع مصطفى زيكو لاعب زد، وخلف الأنجولي مابولولو هداف الدوري برصيد 6 أهداف.

وضرب الجونة ضيفه بالهدف الثاني سريعا بعرضية من صبري رحيل أودعها جبريل شيكودي برأسية في الشباك في الدقيقة 23.

حاول الداخلية تغيير الأوضاع بعدة تغييرات هجومية في بداية الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 58 جاءت رأسية آنس شندي سهلة في يد الحارس.

وتألق الجارس في التصدي لتسديدة مهاب ياسر في الدقيقة 71.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق المتبقية ليخطف الجونة فوزا جديدا.

الداخلية الدوري المصري الجونة
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