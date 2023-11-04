بيان حاسم من ريال مدريد بشأن مبابي

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 18:15

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أصدر نادي ريال مدريد بيانا بشأن أنباء التفاوض مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وجاء بيان ريال مدريد كالتالي:

بناء على المعلومات التي نشرت مؤخرا في وسائل الإعلام والتي تتكهن بشأن مفاوضات مزعومة بين اللاعب كيليان مبابي ونادينا، ريال مدريد يود أن يعلن عن زيف هذه المعلومة تماما وأنه لم تحدث أي مفاوضات مع اللاعب الذي ينتمي لباريس سان جيرمان.

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ويعد مبابي هدفا رئيسيا لنادي ريال مدريد للعام الثالث على التوالي.

وأشعل مبابي سوق الانتقالات في الصيف الماضي بعدما تقدم بطلب لباريس سان جيرمان يعلن فيه رغبته في عدم تفعيل بند تمديد التعاقد لموسم إضافي حتى صيف 2025.

وبالتالي أصبح الموسم الجاري 2023-24 الأخير له في تعاقده الحالي مع الفريق الباريسي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل.

بناءً على القرار، استبعد النادي لاعبه من المران وكذلك أول مباراة من الموسم حتى توصلوا لاتفاق جديد بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن مبابي تنازل عن مكافأة الولاء لباريس سان جيرمان وقيمتها 100 مليون يورو من أجل الموافقة على عودته للمشاركة مع الفريق هذا الموسم وبعد أن أعطى تأكيدات للنادي بشأن مستقبله.

مبابي وصل للهدف رقم 251 في مسيرته مع الأندية في جميع المسابقات بواقع 27 مع موناكو و224 مع باريس سان جيرمان في أقل من 8 سنوات.

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