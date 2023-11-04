تشكيل الأهلي - شوبير أساسي.. وموديست يقود الهجوم أمام المقاولون ضمن 9 تغييرات

أجرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في الجولة 6 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على ملعب الفريق الأصفر.

وقرر مارسيل كولر إراحة العديد من اللاعبين الأساسيين في الأهلي بعد الخروج من بطولة الدوري الإفريقي وعلى رأسهم حارس المرمى وقائد الفريق محمد الشناوي.

وبلغت تغييرات مارسيل كولر في تشكيل الأهلي أمام المقاولون 9 تغييرات عن التشكيل الذي بدأ مباراة صنداونز السابقة.

بالإضافة إلى علي معلول وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا".

ويقود الفرنسي أنتوني موديست هجوم الأهلي أمام المقاولون.

بينما يحرس مصطفى شوبير مرمى الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – كريم الدبيس

الوسط: إمام عاشور – أحمد نبيل "كوكا" – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: طاهر محمد – موديست – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى مخلوف – كريم فؤاد – كريم وليد – محمد الضاوي – أليو ديانج – بيرسي تاو – صلاح محسن – رامي ربيعة – خالد عبد الفتاح

الأهلي يحتل المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويأتي المقاولون في المركز الـ17 بنقطتين فقط.