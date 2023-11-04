التشكيل - حسام أشرف يقود بلدية المحلة.. وثنائي هجومي لـ فاركو

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

حسام أشرف - بلدية

يقود حسام أشرف هجوم بلدية المحلة في مواجهة فاركو في الجولة السادسة من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على استاد غزل المحلة.

في المقابل يعتمد خالد جلال المدير الفني لفاركو على الثنائي عمرو جمال وسيف تيري في هجوم الفريق.

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وجاء تشكيل بلدية المحلة:

حراسة المرمى: أحمد حسين

الدفاع: أحمد رضا - محمد عبد الرازق – نور الزمان الزموري – حسام حسن

الوسط: عبد الرحمن اللاهوني – يوسف حسن – إسلام مرزوق

الهجوم: محمد أميسي – حسام أشرف – فيفور أكيم

فيما جاء تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: جيفرسون إينكادا – باباكار - أحمد عوض – عزمي غوما

الوسط: وليد علي – كينجسلي سوكاري – محمد فخري – أحمد البحراوي

الهجوم: سيف تيري – عمرو جمال

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ 12 برصيد 5 نقاط من 4 مباريات وله لقاء مؤجل ضد الأهلي لم يتحدد موعده بعد.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

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