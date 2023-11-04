انتهت الدوري الألماني - يونيون برلين (0)-(3) فرانكفورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يونيون برلين ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

ويلعب عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفرانكفورت في المباراة.

انتهاء المباراة

ق81 جووول بديل مرموش إجناسيو فيري خوليا يسجل الهدف الثالث لفرانكفورت بعد انفراد بحارس المرمى.

ق74 خروج مرموش بعد تسجيله هدفين

ق70 تبادل السيطرة في اللقاء

دخان الشماريخ يؤثر على الرؤية ويملئ ملعب المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق14. جوووول الثاني لفرانكفورت عن طريق مرموش بعد عرضية داخل منطقة الجزاء سجلها مباشرة في المرمى.

ق2. جوووول أول لفرانكفورت عن طريق عمر مرموش بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل