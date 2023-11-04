مصيلحي يكشف وجهة مابولولو حال رحيله عن الاتحاد

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 16:08

كتب : هاني العوضي

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على تمسكه ببقاء المهاجم الأنجولي مابولولو ضمن صفوف فريقه.

أجوستينيو مابولولو

النادي : الاتحاد السكندري

وعزز مابولولو تصدره لترتيب الهدافين في الدوري برصيد 6 أهداف بعدما سجل هدف فوز على الاتحاد على سموحة بالجولة السادسة.

وقال مصيلحي: "لا توجد أي نيه مطلقا للتفريط في المهاجم الأفضل بالدورى المصرى و في حال الموافقة على انتقال مابولولو ستكون وجهته خارجيا و ليس داخليا".

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وأضاف "ليس من المنطق بعد رفض العديد من العروض الواردة للتعاقد مع مابولولو عقب نهاية الموسم الماضى سواء داخلية أو خارجية، أن يتم الحديث الآن عن أنتقاله و نحن فى بداية الموسم ".

وعقد مصيلحي جلسة مع مابولولو لتحفيز اللاعب قبل توجهه إلى أنجولا للانضمام لمنتخب بلاده.

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وواصل الاتحاد تفوقه على سموحة في المواجهات الأخيرة من الدوري إذ حقق الفوز الثالث تواليا على الموج الأزرق.

وحقق الاتحاد 8 انتصارات على سموحة مقابل 6 للأزرق و10 تعادلات في جميع المواجهات بالدوري والتي بدأت منذ موسم 2010-11.

واستمر تفوق طارق العشري على أحمد سامي حيث حقق فوزه السادس خلال 9 مواجهات جمعتهما مقابل تعادلين وخسارة واحدة.

وعزز مابولولو تصدره لترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، كما أصبح أفضل هداف أنجولي في الدوري المصري بالتساوي مع أمادو فلافيو برصيد 35 هدفا.

وأصبح مابولولو هداف الدربي السكندري برصيد 6 أهداف بالتساوي مع الإيفواري رزاق سيسيه.

وارتفع رصيد الاتحاد لـ 11 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري، فيما توقف سموحة عند 8 نقاط في المركز السابع ودون فوز في آخر 3 جولات.

الاتحاد السكندري الدوري المصري مابولولو
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