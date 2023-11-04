مصيلحي يكشف وجهة مابولولو حال رحيله عن الاتحاد

شدد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على تمسكه ببقاء المهاجم الأنجولي مابولولو ضمن صفوف فريقه.

أجوستينيو مابولولو النادي : الاتحاد السكندري

وعزز مابولولو تصدره لترتيب الهدافين في الدوري برصيد 6 أهداف بعدما سجل هدف فوز على الاتحاد على سموحة بالجولة السادسة.

وقال مصيلحي: "لا توجد أي نيه مطلقا للتفريط في المهاجم الأفضل بالدورى المصرى و في حال الموافقة على انتقال مابولولو ستكون وجهته خارجيا و ليس داخليا".

وأضاف "ليس من المنطق بعد رفض العديد من العروض الواردة للتعاقد مع مابولولو عقب نهاية الموسم الماضى سواء داخلية أو خارجية، أن يتم الحديث الآن عن أنتقاله و نحن فى بداية الموسم ".

وعقد مصيلحي جلسة مع مابولولو لتحفيز اللاعب قبل توجهه إلى أنجولا للانضمام لمنتخب بلاده.

وواصل الاتحاد تفوقه على سموحة في المواجهات الأخيرة من الدوري إذ حقق الفوز الثالث تواليا على الموج الأزرق.

وحقق الاتحاد 8 انتصارات على سموحة مقابل 6 للأزرق و10 تعادلات في جميع المواجهات بالدوري والتي بدأت منذ موسم 2010-11.

واستمر تفوق طارق العشري على أحمد سامي حيث حقق فوزه السادس خلال 9 مواجهات جمعتهما مقابل تعادلين وخسارة واحدة.

وعزز مابولولو تصدره لترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، كما أصبح أفضل هداف أنجولي في الدوري المصري بالتساوي مع أمادو فلافيو برصيد 35 هدفا.

وأصبح مابولولو هداف الدربي السكندري برصيد 6 أهداف بالتساوي مع الإيفواري رزاق سيسيه.

وارتفع رصيد الاتحاد لـ 11 نقطة في المركز الثالث بترتيب الدوري، فيما توقف سموحة عند 8 نقاط في المركز السابع ودون فوز في آخر 3 جولات.