بسبب السفر لـ بورنموث بدلا من برايتون.. تأجيل مباراة فريق شباب أرسنال

أعلن نادي أرسنال تأجيل مباراة فريق تحت 18 عاما بالنادي ضد برايتون.

أرسنال كان من المقرر أن يواجه برايتون في دوري الشباب ولكن حافلة الفريق سافرت إلى مدينة بورنموث بالخطأ بدلا من برايتون.

المباراة تم تأجيلها لمدة نصف ساعة في البداية قبل أن تؤجل بشكل نهائي لموعد سيتم تحديده لاحقا.

مدينة بورنموث تبعد عن برايتون مسافة 152 كليو مترا أي بمسافة ساعتين ونصف بالسيارة لذلك كان من المستحيل عودة الفريق في الموعد المناسب لخوض المباراة.

جاك ويلشير نجم أرسنال السابق هو مدرب الفريق تحت 18 عاما.

ويضم فريق أرسنال تحت 18 عاما اللاعب المصري كامرون إسماعيل والذي انضم لقائمة منتخب مصر للشباب في المعسكر الماضي.

وسيلعب أرسنال مباراته المقبلة ضد نورويتش سيتي ولكن على ملعبه لذلك فإن حافلة الفريق لن تذهب لأي مدينة عن طريق الخطأ تلك المرة.