مرموش والثنائي العربي أساسيان في تشكيل فرانكفورت لمواجهة يونيون برلين

أعلن دينو توبمولير مدرب آينتراخت فرانكفورت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد يونيونة برلين.

ويحل فرانكفورت ضيفا على يونيون برلين في الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

وشهد تشكيل فرانكفورت تواجد عمر مرموش كأساسي بجانب الثنائي العربي الآخر إلياس سخيري وفراش شايبي؟

كما يلعب عيسى العيدوني في التشكيل الأساسي ليونيون برلين.

وشارك مرموش مع فرانكفورت منذ بداية الموسم الحالي في 16 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة آخر.

ويحتل فرانكفورت المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 14 نقطة وبفارق 6 نقاطع عن المربع الذهبي بينما يحتل يونيون برلين المركز الـ 16 برصيد 6 نقاط.