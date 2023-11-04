انتهت الدوري المصري - الجونة (2)-(0) الداخلية.. فوز علاء عبد العال

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 15:43

كتب : FilGoal

أحمد بلحاج يحتفل بهدفه مع فريق الجونة

يلعب الجونة أمام الداخلية ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجونة أمام الداخلية.

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نهاية اللقاء

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 محاولة جديدة خطيرة للجونة عن طريق شيكودي يبعدها دفاع الداخلية

ق23 جابرييل شيكودي يسجل الهدف الثاني لنادي الجونة من ضربة رأسية بعد عرضية متقنة من صبري رحيل

ق21 أحمد بلحاج يسجل الهدف الأول لنادي الجونة من ركلة جزاء وضعها على يسار الزنفلي حارس الداخلية

ق19 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الجونة

ق17 انفراد من أحمد سيد غريب مهاجم الداخلية الذي وضع الكرة في المرمى ولكن أحمد حسام مدافع الجونة يبعدها ببراعة

ق12محاولة هجومية للجونة بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء وصلت بشكل سهل للحارس محمود الزنفلي.

ق5 تسديدة قوية عن طريق أرنو راندريانانتيناينا لاعب الجونة من داخل منطقة الجزآء تصدى لها الحارس محمود الزنفلي على مرتين.

انطلاق المباراة

الدوري المصري نادي الجونة نادي الداخلية
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