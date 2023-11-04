الكشف عما حدث بين ميسي ولابورتا في حفل الكرة الذهبية

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 15:29

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الكرة الذهبية

يبدو أن العلاقة بين ليونيل ميسي وجوان لابورتا رئيس برشلونة ليست على ما يرام.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

ووفقا للصحفي الإسباني جيليم بالاجي فإن ميسي عقب تسلمه جائزة الكرة الذهبية كان يقف من أجل التقاط الصور مع الحاضرين.

وفي ذلك الوقت ظهر لابورتا لكن ميسي تجاهله وسار بعيدا.

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - استدعاء أردا جولير لأول مرة.. وغياب ميندي عن مواجهة فايكانو عامر حسين لـ في الجول: لم يتم الاستقرار على موعد نهائي كأس مصر حتى الآن مؤتمر أنشيلوتي: رودريجو وفينيسيوس سيسجلان أكثر من بيلينجهام.. وهذا موقف جولير

وكان الصحفي الإسباني جيرارد روميرو قال في وقت سابق إن لابورتا تحدث مع ميسي على هامش الحفل من أجل بحث كيفية تكريمه في برشلونة.

لكن ميسي كذب تلك الأنباء جملا وتفصيلا.

اقتبس ميسي الخبر ووجه رسالة إلى روميرو من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "أنت تكذب مرة أخرى".

ورد روميرو قائلا: "أعتذر للجميع، تم خداعي مجددا بخبر يتعلق بميسي، أنا لا أتعلم، أتقبل كل ما تقولونه وأعدكم بالعمل كي لا يتكرر مجددا".

وتوج ميسي بالكرة الذهبية على حساب كل من إرلينج هالاند وكيليان مبابي لاعبي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ميسي لابورتا برشلونة
نرشح لكم
قائمة ريال مدريد - استدعاء أردا جولير لأول مرة.. وغياب ميندي عن مواجهة فايكانو مؤتمر أنشيلوتي: رودريجو وفينيسيوس سيسجلان أكثر من بيلينجهام.. وهذا موقف جولير مواعيد مباريات اليوم السبت 4-11-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي ويونايتد وسيتي وبرشلونة لاس بالماس يوقف زحف أتليتكو مدريد نحو الصدارة وينتصر بثنائية العقوبة مستمرة.. يويفا يرفض استئناف برشلونة مؤتمر تشافي عن تصريح جوندوجان.. وغضب مستمر لأيام آس: برشلونة يستعيد بيدري أمام ريال سوسيداد مستمر رفقة صديقه.. رودريجو يمدد تعاقده مع ريال مدريد حتى 2028
أخر الأخبار
مصيلحي يكشف وجهة مابولولو حال رحيله عن الاتحاد 58 ثاتيه | ميركاتو
بسبب السفر لـ بورنموث بدلا من برايتون.. تأجيل مباراة فريق شباب أرسنال 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
مرموش والثنائي العربي أساسيان في تشكيل فرانكفورت لمواجهة يونيون برلين 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري المصري - الجونة (0) - (0) الداخلية.. انطلاق المباراة 25 دقيقة | الكرة المصرية
الكشف عما حدث بين ميسي ولابورتا في حفل الكرة الذهبية 40 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - ثنائي هجومي يقود الداخلية.. وبلحاج أساسي لـ الجونة 47 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة ريال مدريد - استدعاء أردا جولير لأول مرة.. وغياب ميندي عن مواجهة فايكانو 56 دقيقة | الدوري الإسباني
عامر حسين لـ في الجول: لم يتم الاستقرار على موعد نهائي كأس مصر حتى الآن ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز للمرة الثامنة وجوائز بالجملة لمانشستر سيتي 2 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 3 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 4 مودرن فيوتشر: عمر كمال معروض للبيع في يناير.. وهذا خياره الأول