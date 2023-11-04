الكشف عما حدث بين ميسي ولابورتا في حفل الكرة الذهبية

يبدو أن العلاقة بين ليونيل ميسي وجوان لابورتا رئيس برشلونة ليست على ما يرام.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي

ووفقا للصحفي الإسباني جيليم بالاجي فإن ميسي عقب تسلمه جائزة الكرة الذهبية كان يقف من أجل التقاط الصور مع الحاضرين.

وفي ذلك الوقت ظهر لابورتا لكن ميسي تجاهله وسار بعيدا.

وكان الصحفي الإسباني جيرارد روميرو قال في وقت سابق إن لابورتا تحدث مع ميسي على هامش الحفل من أجل بحث كيفية تكريمه في برشلونة.

لكن ميسي كذب تلك الأنباء جملا وتفصيلا.

اقتبس ميسي الخبر ووجه رسالة إلى روميرو من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قائلا: "أنت تكذب مرة أخرى".

ورد روميرو قائلا: "أعتذر للجميع، تم خداعي مجددا بخبر يتعلق بميسي، أنا لا أتعلم، أتقبل كل ما تقولونه وأعدكم بالعمل كي لا يتكرر مجددا".

وتوج ميسي بالكرة الذهبية على حساب كل من إرلينج هالاند وكيليان مبابي لاعبي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.