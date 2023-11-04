التشكيل - ثنائي هجومي يقود الداخلية.. وبلحاج أساسي لـ الجونة

يقود الثنائي أحمد سيد غريب وأنس شندي هجوم نادي الداخلية في مواجهة الجونة.

ويلعب الجونة أمام الداخلية بعد قليل ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

في المقابل يعتمد علاء عبد العال مدرب الجونة على المغربي أحمد بلحاج في تشكيل فريقه أمام الداخلية.

وجاء تشكيل الجونة:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

الوسط: عبد الفتاح تاحا – أشرف مجدي - أيمن موكا

الهجوم: أحمد بلحاج – أرنود – اوكوروجي جابرييل

فيما جاء تشكيل الداخلية بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر - أحمد عماد – إيهاب سمير.

الوسط: محمود عبد العزيز – ألان كيامبادي – محمود حسونة - محمود منصور

الهجوم: أنس شندي – أحمد سيد غريب.