قائمة ريال مدريد - استدعاء أردا جولير لأول مرة.. وغياب ميندي عن مواجهة فايكانو

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 15:12

كتب : FilGoal

احتفال جود بيلينجهام بهدف ريال مدريد الثاني في برشلونة

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة رايو فايكانو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فايكانو غدا الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استدعاء أردا جولير لأول مرة منذ انضمامه للفريق في بداية الموسم إذ غاب طوال تلك المدة بسبب الإصابة.

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ويغيب عن الفائمة كل من فيرلان ميندي وداني سيبايوس.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: كيبا أريزابالاجا – أندري لونين – بينييرو.

الدفاع: داني كارفاخال – دافيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير.

الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أردا جولير – نيكو باز.

الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة لكل منهما وبفارق 3 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثالث.

ريال مدريد رايو فايكانو الدوري الإسباني
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