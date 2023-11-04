عامر حسين لـ في الجول: لم يتم الاستقرار على موعد نهائي كأس مصر حتى الآن

نفى عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة الاستقرار على موعد إقامة المباراة النهائية لكأس مصر عن الموسم المنصرم 2022-2023.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز لخوض المباراة النهائية لكأس مصر.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com : "لم يتم الاستقرار على موعد المباراة النهائية لكأس مصر 2022-2023 حتى الآن".

وينظم اتحاد الكرة المصري مسابقة كأس مصر فيما تتولى رابطة الأندية المحترفية تنظيم مسابقتي الدوري وكأس الرابطة.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز يوم الأربعاء المقبل ضمن نصف نهائي كأ س مصر عن موسم 2022-2023.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية عقب الفوز على إنبي بنتيجة 3-0 ضمن نصف النهائي.