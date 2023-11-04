عامر حسين لـ في الجول: لم يتم الاستقرار على موعد نهائي كأس مصر حتى الآن

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 14:36

كتب : بسام أبوبكر

كأس مصر

نفى عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة الاستقرار على موعد إقامة المباراة النهائية لكأس مصر عن الموسم المنصرم 2022-2023.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز لخوض المباراة النهائية لكأس مصر.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com : "لم يتم الاستقرار على موعد المباراة النهائية لكأس مصر 2022-2023 حتى الآن".

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وينظم اتحاد الكرة المصري مسابقة كأس مصر فيما تتولى رابطة الأندية المحترفية تنظيم مسابقتي الدوري وكأس الرابطة.

ويلعب الزمالك أمام بيراميدز يوم الأربعاء المقبل ضمن نصف نهائي كأ س مصر عن موسم 2022-2023.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية عقب الفوز على إنبي بنتيجة 3-0 ضمن نصف النهائي.

عامر حسين كأس مصر الاتحاد المصري لكرة القدم
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