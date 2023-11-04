تقرير: دوجلاس كوستا يفاضل بين 3 أندية سعودية

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 13:41

كتب : FilGoal

دوجلاس كوستا

يفاضل دوجلاس كوستا نجم يوفنتوس السابق بين 3 أندية سعودية للانضمام إلى أحدهم.

وبات نجم يوفنتوس السابق لاعبا حرا بعد رحيله عن لوس انجلوس جالاكسي بنهاية الشهر الماضي.

وبحسب موقع "ge.globo" البرتغالي، فإن كوستا يحظى باهتمام 3 أندية سعودية.

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وأشارت التقارير أن اللاعب البرازيلي بات تقريبا من الدوري السعودي وتحديدا نادي الشباب.

وأوضحت أن كوستا حضر مباراة الشباب واتحاد جدة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

دوجلاس كوستا تواجد في مباراة الشباب والاتحاد

وفاز الشباب على اتحاد جدة بهدف دون رد ضمن الجولة 12 من الدوري السعودي.

وسبق لكوستا اللعب لأندية شاختار ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وجيرميو قبل الانتقال للدوري الأمريكي من بوابة لوس أنجلوس جالاكسي.

وعلى المستوى الدولي لعب كوستا 31 مباراة مع منتخب البرازيل وسجل 6 أهداف وصنع 3 أخرين.

دوجلاس كوستا الشباب السعودي
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