كرة شاطئية - معسكر مغلق لمنتخب مصر تحضيرا لكأس العالم

يخوض منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى ، معسكره التدريبى المغلق الأول بالأسكندرية استعدادا لخوض بطولة كأس العالم.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية في فبراير المقبل، إذ يستمر المعسكر حتى 11 نوفمبر الجارى.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة، إذ سيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا، الإمارات وأمريكا.

واختار المدير الفنى قائمة اللاعبين وتضم كلا من: "محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى عبدة، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، اسلام أحمد، مصطفى على، حسان محمد، هيثم عاطف "كوستا"، عبدالرحمن الشافعى، محمد عبدالنبى، الحسينى طة، اسماعيل بهجت، أحمد سليمان إيشا، كريم شحاته، محمود عماد، محمود شعبان خالد، عبدالقادر توفيق عبدالقادر، محمد السيد أبوالمعاطى،محمد أشرف "صنارة" وكريم محمد عبدالرحيم".

وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التى أقيمت في موزمبيق العام الماضى.