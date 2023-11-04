المزيد من التأكيدات.. تقرير: سواريز وافق على الانتقال إلى إنتر ميامي

توصل لويس سواريز لاتفاق مع إنتر ميامي على الانتقال إلى صفوفه قادما من جريميو البرازيلي.

لويس سواريز النادي : جريميو

وكان ريناتو جاوتشو مدرب جريميو كشف سابقا أن سواريز سيرحل عن النادي في شهر ديسمبر المقبل بنهاية الدوري البرازيلي.

وأوضحت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية في تقرير لها أن سواريز وافق على الانتقال لإنتر ميامي بعقد لمدة سنة مع إمكانية مده لموسم آخر.

وبذلك سيعود سواريز لمجاورة زملائه السابقين في برشلونة والمتواجدين في إنتر ميامي حاليا، ليونيل ميسي وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

وكان تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي قال عن سواريز: "عندما تأتي اللحظة المناسبة لتوضيح موقف سواريز فيما يتعلق بانضمامه لنا سنكون مستعدين".

وخاض سواريز صاحب الـ36 عاما مع جريميو 46 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا وصنع 16 آخرين.

وسبق أن صرّح سواريز في مؤتمر صحفي خلال شهر يونيو الماضي: "وافقت إدارة نادي جريميو على إنهاء العقد بيننا قبل عام من الموعد المحدد، أي في ديسمبر 2023 بدلا من ديسمبر 2024".

وأضاف مهاجم أوروجواي "أشعر بأنني لن أكون قادرا على الأداء بشكل جيد العام المقبل بسبب لياقتي البدنية".

وأوضح "نادي إنتر ميامي تحدث مع جريميو حول إمكانية ضمي لكن إدارة النادي البرازيلي أخبرته بأن العقد بيننا سيستمر، ويمكنني القول إنهم لم يتحدثوا معي بشكل مباشر".