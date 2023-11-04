منافس الأهلي المحتمل - نونو سانتو: نعاني من الإصابات وسوء الحظ

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 10:59

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

أرجع نونو سانتو مدرب اتحاد جدة تراجع نتائج فريقه خلال الموسم الجاري إلى الإصابات وسوء الحظ.

وفاز الشباب على نظيره اتحاد جدة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقال سانتو في مؤتمر صحفي: "تغير مستوى الفريق عن الموسم الماضي بسبب تراكم سوء النتائج، وسوء الحظ، وكثرة غيابات اللاعبين بسبب الإصابات".

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ويعاني اتحاج جدة من الغيابات بسبب الإصابات وعلى رأسهم الثنائي أحمد حجازي وأحمد شراحيلي قلبي الدفاع بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأضاف "سيطرنا على المباراة ولكن خسرنا، بدأنا بشكل جيد واستحوذنا ولكن حضر الهدف بسوء من الدفاع".

وواصل "خلقنا العديد من الفرص ولكن لم نتمكن من تسجيل الهدف، خسرنا المباراة ولكن كُنا الأفضل".

وأتم "دائماً نعمل بشكل جيد، ونحن متحدين وخاصة في اللحظات الصعبة، سوف نستعد جيداً للمباراة القادمة ونركز في العمل".

ويواصل اتحاد جدة تحقيق النتائج المذبذبة ففي آخر 5 مباريات خسر مباراة وفاز في اثنين وتعادل مثلهما.

وارتفع رصيد الشباب للنقطة الـ15 في المركز التاسع، بينما تجمدت نقاط الاتحاد عند النقطة الـ21 في المركز السادس.

يذكر أن اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

اتحاد جدة الشباب السعودي الدوري السعودي
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