وكيل لاعبين يكشف عن النادي الذي طلب ضم أزارو.. وهل يعود محمد شريف إلى مصر

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 10:58

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

كشف سيد مصطفى وكيل اللاعبين حقيقة طلب الزمالك ضم وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق وعدنان الإماراتي الحالي.

وليد أزارو

النادي : عجمان

محمد شريف

النادي : الخليج

حسين الشحات

النادي : الأهلي

وتحدث وكيل اللاعبين عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "وليد لديه عقد مستمر مع نادي عجمان الإماراتي وهو مستمر مع الفريق حتى شهر يناير المقبل وحينها ندرس العروض المقدمة".

وأردف "وينتهي تعاقد ازارو مع ناديه بنهاية الموسم الجاري".

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وبسؤاله عن حقيقة العروض المصرية للاعب المغربي أجاب سيد مصطفى "وليد يقدم أداء جيدا مع ناديه وبالتأكيد يتلقى استفسارات وأسئلة عن مستقبله ولكن حتى الآن الأمر لا يتعدى السؤال فقط".

وكشف "هناك أسئلة من أندية القمة المصرية عن مستقبل وليد من نادي واحد من الدوري المصري وليس الزمالك".

وبسؤاله هل ذلك النادي هو بيراميدز أجاب باقتضاب "يعتبر".

وعما قاله وليد أزارو بإنه لن يلعب في مصر غير للأهلي هل من الوارد تغير ذلك أجاب "كل شيء وارد".

وعن حقيقة وجود عروض سعودية لحسين الشحات قال: "قبل تجديد حسين الشحات مع الأهلي كان يمتلك عروضا من الدوري السعودي ولكن لحبه الشديد للأهلي قرر البقاء".

واستدرك "لكن هذا لا يمنع لو في الفترة المقبلة هناك عرض مناسب سيتم دراسة الأمر مع الأهلي والنادي يرى الموقف الأصح بالنسبة له وللاعب".

أما عن مستقبل محمد شريف لاعب الخليج السعودي قال: "لديه عقد مستمر لسنتين مع الخليج ولا أعتقد أن النادي يريد رحيله".

وبسؤاله هل من الوارد بعد نهاية تعاقد محمد شريف مع الخليج أن يلعب في أي نادي في مصر أجاب سيد مصطفى بحسم "أعتقد مستحيل أن يلعب غير للأهلي".

وأتم قائلا: "كل ما نسمعه شائعات".

الأهلي الزمالك حسين الشحات أزارو محمد شريف بيراميدز
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