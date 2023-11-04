الكشف عن المصوتين في جائزة الكرة الذهبية.. من اختارت مصر؟

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 10:36

كتب : FilGoal

ميسي يفوز بالكرة الذهبية

كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن عدد النقاط التي فاز بها ليونيل ميسي بالكرة الذهبية على حساب إرلينج هالاند.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

وتوج ميسي بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته ليواصل الابتعاد عن أقرب ملاحقيه كريستيانو رونالدو بفارق ثلاث جوائز.

كما أصبح ميسي أول لاعب في التاريخ يلعب خارج قارة أوروبا يظفر بالجائزة منذ بدايتها في عام 1956.

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وفاز ميسي قائد إنتر ميامي ومنتخب الأرجنتين بالجائزة بواقع 462 نقطة يليه هالاند مهاجم مانشستر سيتي بـ357 نقطة.

وجاء كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ثالثا بـ270 نقطة ثم كيفن دي بروين ورودري من مانشستر سيتي بـ100 نقطة و57 نقطة على التوالي.

ويسمح للصحفيين من أعلى 100 دولة في تصفنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتصويت.

وجاء صوت الصحفي المصري لليونيل ميسي وبالطبع الأرجنتين كذلك.

فيما صوت الصحفي النرويجي لصالح مواطنه هالاند.

وفي ظل غياب كريستيانو رونالدو قائد النصر عن الجائزة للمرة الأولى منذ سنوات فصوت الصحفي البرتغالي لصالح بيرناردو سيلفا المتوج بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي.

ميسي الكرة الذهبية مبابي هالاند
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