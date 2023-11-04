مواعيد مباريات اليوم السبت 4-11-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي ويونايتد وسيتي وبرشلونة

يشهد اليوم السبت إقامة العديد من المباريات المحلية والعربية والأوروبية.

ففي الدوري المصري سيواجه الجونة منافسه الداخلية في الرابعة عصرا عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وعبر القناة ذاتها سيواجه بلدية المحلة منافسه فاركو في السابعة مساء.

وفي الوقت ذاته سيواجه الأهلي منافسه المقاولون العرب لكن عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

أما في الدوري الإنجليزي سيواجه مانشستر يونايتد منافسه فولام في الثانية والنصف عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويلتقي مانشستر سيتي مع بورنموث في الخامسة مساء عبر القناة ذاتها.

ويختتم اليوم بمواجهة بين نيوكاسل وأرسنال في السابعة والنصف مساء عبر القناة ذاتها كذلك.

ويواجه برشلونة منافسه ريال سوسيداد في العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه الخليج الذي يضم محمد شريف بين صفوفه منافسه النصر في الثامنة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

ويواجه أتالانتا منافسه إنتر ميلان في السابعة مساء عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1".

ويلتقي ميلان مع أودينيزي في الدوري الإيطالي عبر قناة "أبو ظبي الرياضية 1" في العاشرة إلا ربع مساء.

ويخوض إنتراخت فرانكفورت الذي يضم عمر مرمروش مباراة ضد يونيون برلين في الرابعة والنصف عصرا عبر قناة "بي إن سبورتس 5".

ويواجه بروسيا دورتموند منافسه بايرن ميونيخ في السابعة والنصف مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 5".

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