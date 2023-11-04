لاس بالماس يوقف زحف أتليتكو مدريد نحو الصدارة وينتصر بثنائية

السبت، 04 نوفمبر 2023 - 00:40

كتب : FilGoal

لاس بالماس

تعرض أتليتكو مدريد للخسارة الثانية له في الدوري الإسباني هذا الموسم أمام لاس بالماس في الجولة 12 من المسابقة بنتيجة 2-1.

وعادل لاس بالماس أفضل انطلاقة له في الدوري الإسباني منذ موسم 2000-01 عندما حقق 17 نقطة بعد مرور 12 جولة.

وتوقف رصيد أتليتكو عند 25 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد وجيرونا المتصدران.

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وتعرض الروخيبلانكوس لأول خسارة بعد 6 جولات دون هزيمة محليا حقق خلالها الفوز.

في المقابل يحتل الكناري المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري الإسباني.

هدف اللقاء الأول جاء في الدقيقة 51 بتسديدة أرضية من كينان رودريجيز من خارج منطقة الجزاء على يمين أوبلاك.

وتصدى القائم الأيمن في الدقيقة 55 لتسديدة رودريجو ريكيلمي ليظل تقدم الكناري قائما.

وفي الدقيقة 75 عزز أصحاب الأرض من تقدمه عن طريق براين راميريز عقب تمريرة من منير الحدادي.

وقلص ألفارو موراتا النتيجة في الدقيقة 83 بلمسة بعد عرضية من ريكيلمي.

ومنعت العارضة في الدقيقة 91 فرصة تعادل قاتل لأتليتكو مدريد وخسر 3 نقاط ثمينة في جران كناريا.

أتليتكو مدريد لاس بالماس الدوري الإسباني
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