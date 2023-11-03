الأهلي يشارك في قافلة التحالف الوطني لدعم فلسطين

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 23:54

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - قافلة التحالف الوطني

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشاركة في قافلة التحالف الوطني التنموي لدعم الأشقاء في فلسطين.

وسيشارك الأهلي من خلال المساهمة بالعائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

ويأتي ذلك عملًا بقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن، والذي أشار إلى تخصيص إيراد تذاكر المباراة المشار إليها لصالح أهل غزة.

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وكان الأهلي قد اجتاز سيمبا في المباراة المشار إليها بعد التعادل 1-1 بفضل قاعدة الهدف الخارجي، حيث تعادل في تنزانيا 2-2.

ثم ودع الأهلي بطولة الدوري الإفريقي بخسارة نصف النهائي أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي 1-0 في مجموع المباراتين.

ويلعب الأهلي غدا السبت أمام المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 6 نقاط، وله 3 مباريات مؤجلة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر قبل الأخير بنقطتين من 5 مباريات.

الأهلي قافلة دعم فلسطين
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