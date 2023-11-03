كرة يد - تحت قيادة أولى لـ باستور.. منتخب مصر يتعادل مع ألمانيا وديا

تعادل منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الألماني بنتيجة 31-31 استعدادا للمشاركة في كأس إفريقيا لكرة اليد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 18-16، وفي الشوط الثاني تفوقت ألمانيا بنتيجة 15-13 لتنتهي المباراة بالتعادل.

وسيلتقي المنتخبان مجددا وديا أيضا يوم الأحد المقبل الموافق 5 نوفمبر في لقاء ودي سيقام في ألمانيا.

وتعد تلك أول مباراة لمنتخب مصر منذ يناير الماضي عندما حقق المركز السابع في بطولة العالم على حساب المجر.

ويعد ذلك أول لقاء لمنتخب مصر تحت قيادة الإسباني كارلوس باستور الذي تولى المهمة في أبريل الماضي خلفا لمواطنه روبرتو باروندو.

ويواصل منتخب مصر استعدادته لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية و التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير 2024.

وجاءت قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد على - محمد عصام الطيار.

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا - مازن رضا

ظهير أيسر: على زين - عمر الفولي - محمد مجدي

صانع الألعاب: أحمد خيرى - يحيى الدرع - سيف الدرع

ظهير أيمن: محسن رمضان

جناح أيمن: محمد هشام سند - أكرم يسرى

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - خالد وليد - ياسر سيف