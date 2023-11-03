قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب

استبعد مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي 11 لاعبا من قائمة الفريق في مواجهة المقاولون العرب.

ويحل الأهلي ضيفا على ذئاب الجبل في استاد المقاولون العرب لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السويسري استبعد 11 لاعبا لإراحة بعض نجوم الفريق بعد المشاركة في الدوري الإفريقي، ولإصابة الآخر.

واستبعد كولر كل من: محمد الشناوي – أكرم توفيق – مروان عطية – حسين الشحات – علي معلول – محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد زعلوك – معتز محمد.

فيما يغيب كل من: عمرو السولية ومحمود متولي ورضا سليم بسبب الإصابة.

وبذلك تأتي قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – حمزة علاء – محمد مخلوف.

الدفاع: محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم الدبيس – محمد هاني – خالد عبد الفتاح.

الوسط: أليو ديانج – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – كريم وليد – محمد مجدي "أفشة" – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو – محمد الضاوي "كريستو".

الهجوم: أنتوني موديست – صلاح محسن.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 6 نقاط، وله 3 مباريات مؤجلة.

فيما يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر قبل الأخير بنقطتين من 5 مباريات.