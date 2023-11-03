تركوا لهم الكرة لكن حصلوا على النقاط.. الشباب ينتصر على اتحاد جدة

فاز الشباب على نظيره اتحاد جدة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري السعودي.

وسجل هدف الشباب الوحيد كارلوس جونيور في الدقيقة 14.

ويواصل اتحاد جدة تحقيق النتائج المذبذبة ففي آخر 5 مباريات خسر مباراة وفاز في اثنين وتعادل مثلهما.

التشكيل

بدأ نونو سانتو المدير الفني لاتحاد جدة بكريم بنزيمة وعبد الرزاق حمد الله للمباراة الثانية على التوالي.

وأشرك إيجور بيسكان المدير الفني للشباب الثلاثي الهجومي فهد المولد ويانيك كاراسكو وكارلوس جونيور.

وصف المباراة

بدأ الشباب المباراة بشكل هجومي وفعال ضد النمور ففي الدقيقة 11 سدد إيفر بانيجا كرة قوية من جهة اليسار من داخل منطقة الجزاء وذهبت الكرة أعلى المرمى قليلا.

ونتيجة للهجوم المباشر على مرمى اتحاد جدة، تمكن الشباب من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 من كارلوس جونيور برأسية قوية بعد عرضية من قبل فواز الصقور.

هدف كارلوس جونيور بصوت مشاري القرني ⚽🔥 الشباب 1 × 0 الاتحاد#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/GIgECuJy4N — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023

وحاول النمور في العودة لنتيجة المباراة مبكرا ففي الدقيقة 35 سدد المدافع حسن كادش رأسية من ضربة ركنية لكن صدها سيونج جو كيم حارس الشباب.

وحصل الشباب على ضربة جزاء في الدقيقة 43 بعد توغل كاراسكو داخل منطقة جزاء الاتحاد ليتعرض لعرقلة من فيصل الغامدي، لكن عاد الحكم إلى تقنية الفيديو للتأكد من قراره وفي النهاية ألغى قراره.

بعد العودة لتقنية الـVAR.. حكم المباراة يقرر عدم احتساب ركلة جزاء للشباب#دوري_روشن_السعودي#الشباب_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/DiOlQQsWnw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 3, 2023

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف دون رد.

بداية مغايرة للنمور

دخل اتحاد جدة الشوط الثاني من المباراة بشكل مختلف تماما بهدف إدراك التعادل، فبعد الاستحواذ على الكرة أتت الفرصة الأخطر للاتحاد، ففي الدقيقة 53 بعد عدة تمريرات توغل بنزيمة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها كيم بصعوبة.

بعد الهجوم القوي من الاتحاد والتقدم الكلي، استغل الشباب الهجمات المرتدة السريعة لمضاعفة النتيجة، ففي الدقيقة 66، توغل كاراسكو من الجهة اليسرى ولعب عرضية أرضية وسدد المولد الكرة مباشرة بقدمه ولكن أهدرها أمام المرمى الخالي.

الاتحاد لم يعاقب الشباب

لم يتمكن الاتحاد من عقاب الشباب بعد الهجمة المُهدرة أمام المرمى الخالي، فالاستحواذ على الكرة كان بدون فعالية.

فأحرز رومارينيو هدف التعادل في الدقيقة 89 من صناعة نجولو كانتي بعد عرضية لكن أُلغي الهدف بداعي التسلل.

وحرم الشباب نظيره الاتحاد من الهجوم بفعالية واكتفوا بترك الكرة لهم حتى انتهت المباراة.

بذلك الفوز ارتفع رصيد الشباب للنقطة الـ15 في المركز التاسع، بينما تجمدت نقاط الاتحاد عند النقطة الـ21 في المركز السادس.