عبد العاطي: لم نهتز رغم الهدف المبكر.. ولعبنا على أخطاء الزمالك

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 - 21:59

كتب : FilGoal

مجدي عبد العاطي - زد

أشاد مجدي عبد العاطي المدير الفني لـ زد بأداء والتزام لاعبيه أمام الزمالك بعد الفوز بنتيجة 2-1 في الدوري المصري.

وحقق زد الفوز الأول في تاريخه على الزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال عبد العاطي عبر أون تايم سبورتس 1: "اللاعبون اجتهدوا ورغم أن البداية كانت سيئة واستقبلنا هدفا مبكرا لم نهتز ولعبنا وكان لدينا فرص أكثر من الزمالك".

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وأضاف "احتجنا التأمين الدفاعي واللعب على أخطاء الزمالك في ظل حالات الاندفاع الهجومي".

وتابع "أهدرنا من قبل 6 نقاط في 3 تعادلات متتالية في الدوري، والله أكرمنا اليوم وفزنا على فريق مثل الزمالك".

وأكمل "نعمل على كل فريق على حدى، في ظل أننا ضممنا أكثر من 20 لاعبا وحدث تجانس مبكر وحققنا نتائج إيجابية وهو أمر، مباريات الدوري صعبة ونذاكر كل الفرق مباراة تلو الأخرى لتحديد مواطن القوة والضعف".

وأردف "بالتأكيد نقاط قوة الزمالك أكثر، لعبنا على كيفية إغلاق المنافذ أمامه واللعب على المشاكل واستغلالها".

وأتم "تعبنا من أجل ضم زيكو الذي كان هدف أولي بالنسبة لنا، ثقتنا به تزيد يوما تلو الآخر وينفذ المطلوب منه داخل وخارج الملعب".

ويعد ذلك أول فوز في تاريخ زد على الزمالك (سواء بالمسمى القديم نادي مصر أو الجديد زد) حيث تعادلا مرتين من قبل في الدوري موسم 2019-2020 وخسر في كأس مصر 2022.

ويواصل زد بدايته الرائعة في الدوري بتحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم ودون خسارة ورفع رصيده لت 12 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

وانفرد مصطفى زيكو بالمركز الثاني برصيد 5 أهداف في ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الأنجولي كريستوفاو مابولولو هداف الاتحاد برصيد 6 أهداف.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز السادس من جدول الترتيب.

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