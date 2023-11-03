زيكو: عودتنا أمام الزمالك من صفات الكبار

أبدى مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" لاعب نادي زد سعادته بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال زيكو في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "نسير بشكل جيد حتى الآن. المدرب مجدي عبد العاطي نجح في إدارة المباراة بشكل مميز ورفع الضغوط عن اللاعبين".

وأضاف "تلقينا هدفا خاطفا في أول 5 دقائق، ولكن نجاحنا في العودة والفوز أمام فريق كبير مثل الزمالك من سمات الكبار".

وأوضح "واجهنا نفس الموقف أمام بلدية المحلة والمقاولون العرب ونجحنا في العودة. زد فريق مختلف ولديه حلم يسعى لتحقيقه".

وتابع "طموح النادي ليس البقاء في الدوري الممتاز. الإدارة تتحدث عن التواجد في المربع الذهبي وهذا ليس من فراغ".

واختتم "لدينا جودة عالية وهناك 10 لاعبين خارج الملعب لو شاركوا سيصبحوا أفضل من الأساسيين".

ويعد ذلك أول فوز في تاريخ زد على الزمالك (سواء بالمسمى القديم نادي مصر أو الجديد زد) حيث تعادلا مرتين من قبل في الدوري موسم 2019-2020 وخسر في كأس مصر 2022.

ويواصل زد بدايته الرائعة في الدوري بتحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم ودون خسارة ورفع رصيده لـ 12 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

وانفرد مصطفى زيكو بالمركز الثاني برصيد 5 أهداف في ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الأنجولي كريستوفاو مابولولو هداف الاتحاد برصيد 6 أهداف.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز السادس من جدول الترتيب.