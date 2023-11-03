مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابتي عمر جابر والجزيري ضد زد

كشف مصدر من الجهاز الفني لـ الزمالك تفاصيل إصابتي سيف الجزيري وعمر جابر خلال لقاء زد.

وخسر الزمالك أمام زد في الجولة السادسة من الدوري المصري بنتيجة 2-1.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سبب استبدال عمر جابر في الدقائق الأخيرة أمام زد هو إصابته بشد في العضلة الضامة".

وأضاف " سيف الجزيري أصيب هو الآخر بشد في العضلة الخلفية".

وشارك عمر جابر كبديل في الشوط الثاني بدلا من سيف الجزيري وخرج في الدقائق الأخيرة وعوضه سيد عبد الله.

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ويعد ذلك أول فوز في تاريخ زد على الزمالك (سواء بالمسمى القديم نادي مصر أو الجديد زد) حيث تعادلا مرتين من قبل في الدوري موسم 2019-2020 وخسر في كأس مصر 2022.

ويواصل زد بدايته الرائعة في الدوري بتحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم ودون خسارة ورفع رصيده لت 12 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

وانفرد مصطفى زيكو بالمركز الثاني برصيد 5 أهداف في ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الأنجولي كريستوفاو مابولولو هداف الاتحاد برصيد 6 أهداف.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز السادس من جدول الترتيب.