العقدة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعرقل بيراميدز ويذيقه الخسارة الأولى

تغلب سيراميكا كليوباترا على ضيفه بيراميدز بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي سيراميكا أحمد قندوسي في الدقيقة 21 ومحمد شكري في الدقيقة 92.

الخسارة هي الأولى لفريق بيراميدز في الدوري هذا الموسم.

وللمباراة الثالثة على التوالي يفشل بيراميدز في الفوز على سيراميكا، لتصبح النتيجة حتى الآن تعادل وخسارتين متتاليتين.

بداية جزائرية

حاول مصطفى فتحي لبيراميدز في الدقيقة 5 بتسديدة أبعدها محمد بسام.

وفي الدقيقة 17 استمرت محاولات بيراميدز بتسديدة من عبد الله السعيد جاورت القائم.

وأتى الهدف الأول بتوقيع أحمد قندوسي في الدقيقة 21، حيث مر صديق أوجولا وصدد ليتصدى الشناوي فتابعها اللاعب الجزائري بكرة اصطدمت بأحمد سامي مدافع بيراميدز ثم سكنت الشباك.

وأطلق جون إيبوكا تسديدة قوية في الدقيقة 23 ارتدت من دفاعات بيراميدز.

فيما ضاعت فرصة التعادل من محمد حمدي في الدقيقة 32 بعد بينية متقنة من عبد الله السعيد، حيث سدد الظهير الأيسر بجوار القائم.

حتى أتى الثاني

حل يوسف أسامة نبيه بدلا من أحمد فتحي في الدقيقة 63 بصفوف بيراميدز.

وفي الدقيقة 71 أتى محمد توني وسعد سمير بدلا من صديق أوجولا ورجب نبيل في صفوف سيراميكا.

وانفرد قندوسي في الدقيقة 72 وسدد ولكن تألق الشناوي في التصدي.

ثم حل رشيد أحمد بدلا من جون إيبوكا في الدقيقة 76 بصفوف سيراميكا.

ثم أتى عبد الرحمن بودي وجوستيك أرثر بدلا من أحمد هاني ومحمود عبد الحفيظ زلاكة في الدقيقة 80.

وسدد قندوسي مرة أخرى من خارج المنطقة ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 81.

وحل دودو الجباس بدلا من مصطفى فتحي في الدقيقة 83، ليسدد في الدقيقة 89 كرة تصدى لها بسام.

وحل كريم حافظ وبلاتي توريه بدلا من أحمد توفيق وعبد الله السعيد في الدقيقة 90.

وأخيرا سجل محمد شكري في الدقيقة 92 ثاني الأهداف بتسديدة قوية تجاوزت الشناوي إلى المرمى.

عن طريق القندوسي وشكري 🏆🔥 أهداف فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز 2/0 #ONTime_Sports pic.twitter.com/PZBXThYEDL — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 3, 2023

ورفع سيراميكا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن من 5 مباريات، حيث يخوض مؤجلته ضد الأهلي يوم الأربعاء.

فيما ظل بيراميدز على الصدارة مؤقتا برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، بفارق نقطة عن مودرن فيوتشر الذي لعب 5 مباريات.