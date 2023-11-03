بيولي: أحب إبراهيموفيتش وهذا رأيي في عودته

عبر ستيفانو بيولي مدرب ميلان عن حبه لزلاتان إبراهيموفيتش أسطورة كرة القدم ورأيه في العودة مرة أخرى كإداري.

وقال بيولي خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة الروسونيري ضد أودينيزي: "لدينا منظومة لدعم المدير الفني واللاعبين، تعلمون كم أحب إبراهيموفيتش".

وأتم "لن تكون هناك مشاكل على الإطلاق في حال قرر زلاتان العودة إلى هنا".

ويستعد ميلان لمواجهة أودينيزي غدا السبت في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ11 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن إنتر المتصدر.

وكانت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية قد كشفت عن وجود مفاوضات من قبل ميلان مع إبراهيموفيتش خلال الأسابيع الأخيرة وسارت بطريقة إيجابية.

وأوضح التقرير أن علاقة إبراهيموفيتش وبيولي الرائعة ستسهم في أن يتواجد السويدي في منصب إداري بالقرب من الفريق الأول.

وظهر إبراهيموفيتش مؤخرا لأكثر من مرة في المدرجات لمؤازرة الروسونيري خلال أكثر من مباراة.

وأتم التقرير أن جيري كاردينالي مالك النادي سيتواجد الأسبوع المقبل في ميلانو لحضور مباراة ميلان ضد باريس سان جيرمان في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وسيعقد اجتماعا مع السويدي.

ويتذيل ميلان ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط في دوري أبطال أوروبا قبل لقاء باريس سان جيرمان المقبل.