فوز أول تاريخي.. عودة زد تكتب خسارة الزمالك الثانية على التوالي

خسر الزمالك للمرة الثانية على التوالي بنتيجة 2-1 في الجولة السادسة من الدوري المصري أمام زد في لقاء أقيم على استاد القاهرة.

تقدم سيف الجزيري بالهدف الأول للأبيض، فيما قلب مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" وديلسون كاموني ثنائية زد.

ويعد ذلك أول فوز في تاريخ زد على الزمالك (سواء بالمسمى القديم نادي مصر أو الجديد زد) حيث تعادلا مرتين من قبل في الدوري موسم 2019-2020 وخسر في كأس مصر 2022.

ويواصل زد بدايته الرائعة في الدوري بتحقيق الفوز الثالث له هذا الموسم ودون خسارة ورفع رصيده لت 12 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.

وانفرد مصطفى زيكو بالمركز الثاني برصيد 5 أهداف في ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الأنجولي كريستوفاو مابولولو هداف الاتحاد برصيد 6 أهداف.

فيما توقف رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز السادس من جدول الترتيب.





























































































































التشكيل

لم يجُر مجدي عبد العاطي أي تغيير في تشكيل زد، ودفع بثنائية هجومية مكونة من شادي حسين ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

في المقابل دفع خوان كارلوس أوسوريو تغييرا في خطة الأبيض بإشراك ناصر منسي وسيف الجزيري في الهجوم معا.

وصف المباراة

لم ننتظر سوى 3 دقائق لمشاهدة الشباك تهتز، توغل من إبراهيما نداي من الجهة اليسرى وعرضية أرضية أودعها سيف الجزيري بسهولة في الشباك معلنا تقدم الأبيض مبكرا.

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حاول الجزيري أن يضيف الهدف الثاني مرتين، الأولى انتهت بفرصة غريبة مهدرة للأبيض.

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وفي الثانية انفرد وسدد كرة ضعيفة في يد علي لطفي ثم أشهر الحكم المساعد راية التسلل.

وفي الدقيقة 17 تلقى شادي حسين بينية رائعة انفرد على إثرها وحاول مراوغة الحارس لكنه سقط على أرضية الملعب دون أن يشكل أي خطورة على عواد.

وفي الدقيقة 24 تصدى علي لطفي لرأسية الجزيري بعد عرضية من الجهة اليمنى من زيزو.

وبدأ زد تهديد مرمى الزمالك وفي الدقيقة 33 سجل زيكو الهدف الخامس له في الموسم وهز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عقب تشتيت خاطئ من محمد عبد الغني.

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وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع مرت تسديدة أوباما بعيدة بجوار المرمى، ومعه انتهت أحداث الشوط الأول بتعادل إيجابي 1-1.

في بداية الشوط الثاني دفع أوسوريو بكل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحاتم سكر بدلا من ناصر منسي وعبد الغني على الترتيب.

ودفع عبد العاطي بأحمد سيد عبد النبي بدلا من محمد أشرف بكري الذي خرج بسبب الإصابة في الدقيقة 49.

فيما خرج الجزيري في الدقيقة 52 متأثرا بالإصابة وعوضه عمر جابر.

وتألق محمد عواد ببراعة في التصدي لرأسية عبد الله مجدي بعد عرضية أحمد سيد عبد النبي في الدقيقة 63.

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هدأت أجواء المباراة قليلا، وفي الدقيقة 79 أجرى عبد العاطي 3 تغييرات لتنشيط الهجوم بنزول ديلسون كاموني ومحمد سوانيه ورأفت خليل بدلا من أحند عاطف وشادي حسين وعبد الله مجدي.

في المقابل شارك محمد طارق بدلا من محمد أشرف روقا.

وبعد دقيقتين فقط سلسلة من التمريرات تصل إلى رأفت خليل الذي مرر إلى كاموني الذي سجل في شباك عواد بتسديدة قوية ارتطمت بقدم حاتم سكر وسكنت الشباك.

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أوسوريو أجرى آخر تغييراته في الدقيقة 82 فأشرك سيد عبد الله بدلا من عمر جابر الذي شارك كبديل في بداية الشوط الثاني بحثا عن هدف التعادل.

طالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء لكن محمود ناجي حكم رفض احتسابها.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت بدلا من الضائع شارك محمود صابر بدلا زيكو ثم أطلق ناجي حكم اللقاء صافرة النهاية.